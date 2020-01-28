Atari открывает сеть отелей с площадками под VR с AR и киберспорт

На этой неделе компания Atari объявила о подписании партнерского соглашения с GSD Group. По условиям этого соглашения, компании откроют сеть отелей в США — Atari Hotels. Данные отели будут ориентироваться, прежде всего, на любителей и знатоков компьютерных и видеоигр.

Отели Atari будут включать зоны для деловых встреч и работы, рестораны, бары, спортзалы и даже кинотеатры. В развлекательных зонах компания хочет установить площадки с VR и AR. Создатели отелей планируют активно использовать новейшие решения в области дополненной и виртуальной реальности. В некоторых из отелей также будут размещены студии и арены для проведения киберспортивных турниров. Как отметили в компании, несмотря на игровую тематику, отели подойдут и для простых путешественников, бизнесменов и целых семей.

Первый из восьми отелей, которые уже спроектированы и согласованы, будет построен в этом году в Фениксе, штат Аризона. После этого Atari Hotels появятся в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

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