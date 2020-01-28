28.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияAtari открывает сеть отелей с площадками под VR с AR и киберспорт

Atari открывает сеть отелей с площадками под VR с AR и киберспорт

Atari

На этой неделе компания Atari объявила о подписании партнерского соглашения с GSD Group. По условиям этого соглашения, компании откроют сеть отелей в США — Atari Hotels. Данные отели будут ориентироваться, прежде всего, на любителей и знатоков компьютерных и видеоигр.

Отели Atari будут включать зоны для деловых встреч и работы, рестораны, бары, спортзалы и даже кинотеатры. В развлекательных зонах компания хочет установить площадки с VR и AR. Создатели отелей планируют активно использовать новейшие решения в области дополненной и виртуальной реальности. В некоторых из отелей также будут размещены студии и арены для проведения киберспортивных турниров. Как отметили в компании, несмотря на игровую тематику, отели подойдут и для простых путешественников, бизнесменов и целых семей.

Первый из восьми отелей, которые уже спроектированы и согласованы, будет построен в этом году в Фениксе, штат Аризона. После этого Atari Hotels появятся в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

.

ТЕГИ:
Генеральный директор AMD Лиза Су вошла в совет директоров Cisco
С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшими iOS и Android
Новости по теме
VR
Марк Цукерберг считает, что AR и
Hardware
AMD Radeon RX 5600 XT — ви
События
Adobe покупает приложение для мо
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!