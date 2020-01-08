Asus ROG Zephyrus G14: ноутбук с графикой RTX и внешним дисплеем

В рамках выставки CES 2020 компания Asus представила игровой ноутбук ROG Zephyrus G14. Он оснащается новейшими процессорами AMD Ryzen 4000 и видеокартой Nvidia GeForce RTX, но главной его особенностью стал настраиваемый внешний дисплей.

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Hz или с QHD и 60 Hz (в зависимости от версии).

На внешней стороне крышки ROG Zephyrus G14 расположен треугольный дисплей AniMe Matrix, состоящий из 1215 мини-светодиодов, каждый из которых имеет 256 уровней яркости. На этот экран можно выводить анимации, различные изображения, время и другую информацию. Также он способен мерцать в такт музыки.

ROG Zephyrus G14 в максимальной комплектации оснащается новыми процессорами AMD Ryzen 4000 H-серии (вплоть до Ryzen 7 4800HS), дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Gb видеопамяти GDDR6 и GPU с максимальной частотой 1298 MHz. Максимальный объем оперативной памяти DDR4 составил 32 Gb, объем SSD M.2 NVMe – 1 Tb.

Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе и получил очень мощную систему охлаждения с пятью тепловыми трубками и площадью радиатора свыше 68 мм2. Также в устройстве применяются новые вентиляторы n-Blade.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 10,5 часов автономной работы. Устройство также оснащено сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

Интерфейсные разъемы представлены двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C (с поддержкой Power Delivery), двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним HDMI 2.0b. В конфигурации также адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два громкоговорителя мощностью 2,5 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Толщина корпуса ноутбука составляет 17,6 мм, а вес — 1,6 кг.

Ноутбук ROG Zephyrus G14 поступит в продажу в середине марта в версии без экрана AniMe Matrix, а вариант с этой опцией появится позже, в апреле. Цены пока не объявлены.