ASUS представила тонкий игровой ноутбук ROG Zephyrus G15 с графикой RTX

Помимо ноутбука ROG Zephyrus G14 компания ASUS представила на выставке CES 2020 еще один игровой ноутбук ROG Zephyrus G15. Он лишен внешнего светодиодного дисплея, но имеет другие отличительные черты.

Благодаря тонким рамкам с трех сторон вокруг 15-дюймового дисплея, корпус ноутбука удалось сделать соизмеримым с большинством 14-дюймовых моделей. Вырез в крышке позволяет открывать ноутбук одним пальцем. Толщина ноутбука Zephyrus G15 — 19,9 мм, вес — 2,1 кг.

Экран ноутбука поддерживает частоту обновления до 240 Hz. Скорость отклика в 3 мс позволяет избежать размытия при отображении быстро движущихся объектов на экране. Дисплей прошел фабричную калибровку цветопередачи. Ее точность подтверждена сертификацией Pantone Validated. IPS-матрица обладает широкими углами обзора и 100% охватом цветового пространства sRGB.

Ноутбук получил новый восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 4800HS на архитектуре Zen 2. В максимальную конфигурацию модели входят 32 Gb оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 MHz по двум каналам и твердотельный накопитель емкостью до 1 Tb с интерфейсом NVMe. Zephyrus G15 оснащается видеокартой GeForce RTX 2060, разгоняемой с помощью технологии ROG Boost до тактовой частоты 1298 MHz при энергопотреблении 65 Вт.

Пополнить заряд аккумулятора ноутбука можно с помощью адаптера со штекером USB Type-C, что ранее было доступно только в моделях премиумного уровня. Это позволяет заряжать Zephyrus G15 даже от внешних аккумуляторов.

За охлаждение устройства отвечает интеллектуальная система, представленная комбинацией аппаратных и программных решений, повышающих стабильность работы системы при минимальном уровне шума. Для усиления воздушных потоков в системе охлаждения ноутбука Zephyrus G15 применяются вентиляторы особой конструкции n-Blade. Увеличенное количество лопастей (до 83 в каждом вентиляторе) способствует усилению воздушных потоков на 17% по сравнению с предыдущим поколением вентиляторов. Технология защиты от пыли и автоматического очищения препятствует накоплению загрязняющих частиц внутри корпуса.

В ноутбуке Zephyrus G15 установлено два фронтальных динамика с технологией интеллектуального усиления. Программное обеспечение Sonic Studio III формирует виртуальное пространственное звучание в наушниках в формате 7.1. Технология ROG Overstroke обеспечивает раннее срабатывание клавиш, а технология независимой обработки нажатия каждой клавиши гарантирует корректную обработку ввода даже при одновременной активации нескольких кнопок.

Для высокоскоростного доступа к интернету в ноутбуке предусмотрен модуль Wi-Fi 6. При подключении к совместимому маршрутизатору пропускная способность беспроводного соединения может составлять до 2,4 Гбит/с.

Три порта USB 3.2 Gen1 Type-A позволяют подключить к ноутбуку игровую мышь, джойстик и внешний накопитель. Порт USB Type-C предназначен не только для передачи данных — он поддерживает совместимость с интерфейсом DisplayPort 1.4 для вывода видеосигнала на внешние мониторы. Порт HDMI 2.0b позволяет выводить видео с частотой обновления до 60 Hz на внешние мониторы и ТВ-панели в разрешении 4K Ultra-HD.

Стоимость и сроки начала продаж ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 будут объявлены позже.