11.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиASUS обновила игровые ноутбуки линейки TUF Gaming

ASUS обновила игровые ноутбуки линейки TUF Gaming

ASUS TUF Gaming

На CES 2020 компания ASUS представила обновленные модели ноутбуков линейки TUF Gaming.

Обновленная серия представлена моделями A15 (FA506) и A17 (FA706) на базе процессоров Ryzen 4000 вплоть до флагманской линейки Ryzen 9.

Ноутбуки оснащены дисплеями с антибликовым покрытием диагональю 15,6-дюйма (Full HD, до 144 Hz) и 17,3 дюйма (Full HD, до 120 Hz) соответственно. За графические возможности в зависимости от конфигурации отвечают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 или GTX 1660 Ti. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 32 Gb, поддерживается установка до двух NVMe SSD емкостью до 1 Tb каждый. Емкость аккумуляторной батареи в разных комплектациях — 48 Вт·ч (с дополнительным слотом для HDD) или 90 Вт·ч.

Оснащение включают порты USB 2.0 Type-A, HDMI, два USB 3.2 Type-A, порт USB Type-C, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем. Есть поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).

Также ASUS уменьшила рамки вокруг экрана, сделав ноутбук компактнее. Внешний облик устройства был полностью переработан и стал более строгим.

Стоимость ноутбуков и дата начала продаж будут объявлены позднее.

ТЕГИ:
Lenovo представила дисплей ThinkSmart View для умного офиса
Razer представила компактный настольный ПК модульного типа
Новости по теме
Ноутбуки
ASUS ExpertBook B9450FA: компакт
Hardware
Razer представила компактный нас
Гаджеты
Lenovo представила дисплей Think
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!