ASUS обновила игровые ноутбуки линейки TUF Gaming

На CES 2020 компания ASUS представила обновленные модели ноутбуков линейки TUF Gaming.

Обновленная серия представлена моделями A15 (FA506) и A17 (FA706) на базе процессоров Ryzen 4000 вплоть до флагманской линейки Ryzen 9.

Ноутбуки оснащены дисплеями с антибликовым покрытием диагональю 15,6-дюйма (Full HD, до 144 Hz) и 17,3 дюйма (Full HD, до 120 Hz) соответственно. За графические возможности в зависимости от конфигурации отвечают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 или GTX 1660 Ti. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 32 Gb, поддерживается установка до двух NVMe SSD емкостью до 1 Tb каждый. Емкость аккумуляторной батареи в разных комплектациях — 48 Вт·ч (с дополнительным слотом для HDD) или 90 Вт·ч.

Оснащение включают порты USB 2.0 Type-A, HDMI, два USB 3.2 Type-A, порт USB Type-C, Ethernet и 3,5-мм аудиоразъем. Есть поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).

Также ASUS уменьшила рамки вокруг экрана, сделав ноутбук компактнее. Внешний облик устройства был полностью переработан и стал более строгим.

Стоимость ноутбуков и дата начала продаж будут объявлены позднее.