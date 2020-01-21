Asus Mini PC PN62: новейшие CPU Intel и хороший набор портов

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini PC PN62. Это не самое маленькое устройство в классе, но оно очень компактное — 115 х 115 х 49 мм.

Новинка работает на базе новейших процессоров Intel Core десятого поколения семейства Comet Lake (от Core i3-10110U до Core i7-10710U). Объем оперативной памяти может составлять до 64 Gb, есть возможность установки двух накопителей: один формата 2,5 дюйма и один формата M.2. Компания отдельно отмечает простоту установки и замены накопителя.

Набор портов включает три USB 3.1, два USB-C, один из которых поддерживает режим DisplayPort, HDMI и один конфигурируемый разъем на выбор: COM, VGA, DisplayPort, LAN и Thunderbolt 3.

Стоимость Asus Mini PC PN62 и дата начала продаж будут объявлены позже.