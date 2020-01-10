ASUS ExpertBook B9450FA: компактный и легкий 14-дюймовый ноутбук

Компания ASUS привезла на выставку CES 2020 компактный и легкий ноутбук ExpertBook B9450FA.

Ноутбук получил 14-дюймовый дисплей (1920 x 1080 пикселей) с тонкими рамками, занимающий 92% площади крышки устройства. За производительность устройства (в зависимости от конфигурации) отвечает процессор Intel Core i7-10510 (1,8 — 4,9 GHz) или Core i5-10210 (1,6 — 4,2 GHz) со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, SSD-накопителя — от 256 Gb до 2 Tb.

Вес устройства с батареей на 33 Вт·ч составляет всего 880 гр, а с батареей на 66 Вт·ч – 990 гр. В случае версии с более емким аккумулятором автономность достигает 22 часов. Габариты ноутбука составляют 320 х 202 х 14,9 мм.

В целях более эффективного охлаждения и удобства печати реализована особая петля ErgoLift, приподнимающая заднюю часть корпуса и создающая небольшой уклон. Корпус ноутбука выполнен из прочного магниево-алюминиевого сплава — устройство отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Еще одной особенностью модели стал дополняющий полноразмерную клавиатуру тачпад с функцией цифрового блока клавиш.

На корпусе расположились порты USB-A 3.2 Gen 2, два Thunderbolt 3 (USB Type-C) с поддержкой быстрой зарядки, передачи видео и данных, HDMI и сканер отпечатков пальцев для авторизации через Windows Hello.

В продажу ASUS ExpertBook B9450FA должен поступить в этом году, но точные сроки и цена пока не сообщаются.