Арвинд Кришна сменит Джинни Рометти на посту главы IBM в апреле

Генеральный директор IBM Вирджиния Рометти (Virginia Rometty), являющаяся одной из самых выдающихся женщин-лидеров в области технологий, покидает пост генерального директора корпорации 6 апреля 2020 года. До конца года она будет по-прежнему исполнять обязанности исполнительного директора совета директоров IBM.

Новым гендиректором корпорации назначен Арвинд Кришна (Arvind Krishna), который в настоящее время руководит облачным бизнесом компании и является ключевой фигурой в приобретении сервиса IBM Red Hat, сообщается в заявлении компании. Рометти назвала Кришну «подходящим генеральным директором для новой эры в IBM».

«Арвинд развил бизнес IBM по облачным и когнитивным программам и стал крупнейшим приобретением в истории компании. Благодаря многолетнему опыту ведения бизнеса в IBM, Арвинд осуществил выдающиеся смелые преобразования и достиг отличных результатов в бизнесе», — отметила Рометти в своем заявлении.

IBM впервые сообщила о приобретении Red Hat в 2018 году. Тогда она заявила, что покупает американскую многонациональную компанию по разработке программного обеспечения и крупнейшего дистрибьютора Linux за 34 млрд. долларов. Генеральный директор Red Hat Джеймс Уайтхерст (Jim Whitehurst) присоединился к IBM. Совет директоров проголосовал за него как за нового президента IBM, и он также вступит в должность в апреле.