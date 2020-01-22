Apple отказалась от идеи сквозного шифрования

Компания Apple отказалась от планов разрешить пользователям iPhone полностью шифровать резервные копии своих устройств в сервисе iCloud, сообщает ресурс Reuters. Apple уже неоднократно вступала в открытые споры с Федеральным бюро расследований США по поводу отказа разблокировки iPhone преступников. И хотя публично компания придерживается позиции, что не сотрудничает с правоохранительными органами и не раскрывает личные данные пользователей, в новом отчете говорится, что она отказалась от внедрения функции, которая не понравилась ФБР.

Более двух лет назад «яблочная» компания планировала внедрить сквозное шифрование при хранении данных пользователей с iPhone в iCloud. Предполагалось, что это обеспечило бы повышенную безопасность для владельцев техники Apple. Однако в таком случае даже у самой компании не было бы ключей для разблокировки зашифрованных данных, а значит она не смогла бы передавать их правоохранительным органам в удобочитаемом виде даже по решению суда. Как сообщается, между представителями ФБР и Apple прошло несколько неофициальных встреч, после чего компания отказалась от идеи внедрения сквозного шифрования, не уточняя причины такого решения. Бывший сотрудник Apple рассказал журналистам, что компания не хотела, чтобы ее обвиняли в защите преступников и перемещении ранее доступных данных в недоступное для правительства пространство.

Сразу вслед за этим Павел Дуров в Telegram не преминул написать: