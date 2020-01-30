30.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVКинематографApple и Netflix хотят купить студию Metro Goldwyn Mayer

Apple и Netflix хотят купить студию Metro Goldwyn Mayer

Metro Goldwyn Mayer

Знаменитая голливудская студия Metro Goldwyn Mayer может в обозримом будущем сменить своих владельцев. Руководство MGM уже провело ряд переговоров с потенциальными покупателями, среди которых были такие компании, как Apple, Netflix и другие, сообщает CNBC.

Нынешние хозяева студии — инвестиционные фонды Anchorage Capital, Highland Capital и Solus Alternative Asset Management — приобрели MGM в 2010 году, когда студия находилась на грани банкротства. В результате эффективного использования богатейшей библиотеки студии, ее финансовое состояние значительно улучшилось. Сейчас стоимость актива оценивается в 10 млрд. долларов.

Студии принадлежат такие известные франшизы как «Робокоп» и «Рокки», кроме того MGM является совладелицей прав на фильмы о Джеймсе Бонде.

ТЕГИ:
В Баку состоится первый Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020
Google создала приложение для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»
Новости по теме
Смартфоны
Выпущено приложение DoubleTake д
События
В Китае из-за эпидемии коронавир
Планшеты
iPad отмечает юбилей — 10
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!