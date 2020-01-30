Apple и Netflix хотят купить студию Metro Goldwyn Mayer

Знаменитая голливудская студия Metro Goldwyn Mayer может в обозримом будущем сменить своих владельцев. Руководство MGM уже провело ряд переговоров с потенциальными покупателями, среди которых были такие компании, как Apple, Netflix и другие, сообщает CNBC.

Нынешние хозяева студии — инвестиционные фонды Anchorage Capital, Highland Capital и Solus Alternative Asset Management — приобрели MGM в 2010 году, когда студия находилась на грани банкротства. В результате эффективного использования богатейшей библиотеки студии, ее финансовое состояние значительно улучшилось. Сейчас стоимость актива оценивается в 10 млрд. долларов.

Студии принадлежат такие известные франшизы как «Робокоп» и «Рокки», кроме того MGM является совладелицей прав на фильмы о Джеймсе Бонде.