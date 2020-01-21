Apple анонсировала новый мультсериал и сообщила дату выхода «Удивительных историй» Стивена Спилберга на TV+

Компания Apple анонсировала новый проект стримингового сервиса TV+. Это мультсериал «Central Park» («Центральный парк»), разработкой которого займется создатель «Закусочной Боба» Лорен Бушар. Помогать ему будут Нора Смит и Джош Гэд. Сериал расскажет о семье, которая живет в замке в нью-йоркском центральном парке. Релиз состоится летом этого года.

Также Apple уточнила дату выхода шоу «Amazing Stories» («Удивительные истории»), режиссером которого выступил Стивен Спилберг. Премьера намечена на 6 марта. 17 апреля пользователям Apple TV+ станет доступен документальный сериал «Home». 24 апреля выйдет триллер «Defending Jacob» с Крисом Эвансом. 1 мая дебютирует британский комедийный сериал «Trying», а 5 июня — документальный сериал «Dear…».

Кроме того, Apple продлила на второй сезон сериалы «Mythic Quest» и «Home After Dark». Их релиз состоится 7 февраля и 3 апреля соответственно.