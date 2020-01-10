10.01.2020

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Анонсирован круглый Android‑смартфон Cyrcle Phone

Cyrcle Phone

Американский стартап dTOOR продемонстрировал на выставке CES 2020 один из самых необычных смартфонов на базе Android — Cyrcle Phone.

Главной его особенностью стал абсолютно круглый дисплей. Компактный смартфон оснащен дисплеем диагональю 3,45 дюйма с разрешением 800 х 800 пикселей.

Еще одной особенностью аппарата стало наличие сразу двух 3,5-мм аудиоразъемов для подключения наушников. По словам Кристины Сир (Christina Cyr), руководителя команды разработчиков, такое решение было принято, чтобы исключить необходимость использования разветвителя аудиоразъема. Дело в том, что молодое поколение часто слушает музыку вдвоем с одного устройства, эта конструктивная особенность предусмотрена специально для них.

Новинка получила два слота для SIM-карт, 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч. Имеется основная камера на 13 Мп и селфи-камера с аналогичным разрешением. Связь — 4G LTE, Bluetooth 4.2. Есть порты Micro-USB, USB Type-C.

Из коробки модель работает под управлением стандартной Android 9 и приложения отображаются в традиционном «прямоугольном» формате. Компании предстоит большая работа по настройке программного обеспечения, так как ни сама операционная система Android, ни приложения изначально не приспособлены для работы на подобных экранах. Исключения составляют приложения, уже адаптированные для smart-часов с круглыми экранами.

Старт продаж необычного Cyrcle Phone намечен на первый квартал 2021 года по цене 700 долларов.

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