AMD Radeon RX 5600 XT — видеокарта для киберспорта

Компания AMD на CES 2020 представила новую видеокарту на графическом процессоре Navi — Radeon RX 5600 XT.

Основой видеокарты RX 5600 XT служит 7-нанометровый GPU Navi с 2304 потоковыми процессорами на 36 вычислительных блоках RDNA, как у RX 5700. Однако тактовые частоты у GPU новинки куда ниже: базовая частота не уточняется, средняя частота в играх составляет 1375 MHz, а максимальная Boost-частота достигает 1560 MHz. Для сравнения, у RX 5700 два последних показателя равны 1625 и 1725 MHz соответственно.

Блоков TMU — 144, ROP — 48. Карта наделена 6 Gb памяти GDDR6, которая связана с GPU 192-разрядной шиной. Скорость передачи данных по каждой линии составляет 12 Гбит/с. Потребляемая мощностью ограничена 150 Вт, так что плата получает питание от одного 8-контактного разъема питания PCIe.

По словам компании, задача RX 5600 XT — обеспечить работу киберспортивных игр в разрешении 1080p с высокой частотой обновления или в разрешении 1440p при разумных настройках графики.

Новинка позиционируется в качестве прямого конкурента видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, которую она опережает как в популярных многопользовательских играх, так и в различных проектах класса AAA. Также Radeon RX 5600 XT обходит GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1660 Super.

Стоимость видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT — 279 долларов. Продажи начнутся 21 января этого года.