AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

На выставке CES 2020 компания AMD представила третье поколение мобильных процессоров Ryzen. В линейку Ryzen 4000 вошли восемь моделей, выполненных по 7-нм техпроцессу на архитектуре Zen 2. Новые чипы вдвое более энергоэффективны, чем их предшественники.

Мобильные процессоры представлены в двух сериях: Ryzen 4000H и Ryzen 4000U.

На данный момент в серии Ryzen 4000H компания AMD представила восьмиядерный Ryzen 7 4800H и шестиядерный Ryzen 5 4600H (был упомянут и Ryzen 9 4900H).

Флагманом третьего поколения стал восьмиядерный AMD Ryzen 7 4900H, но его характеристики пока не раскрыты. Известны спецификации следующего за ним Ryzen 7 4800H со значением TDP 45 Вт. В обычном режиме он способен работать на частоте 2,9 GHz с возможностью разгона до 4,2 GHz в режиме Boost. По заверениям AMD, этот чип обходит по производительности в играх десктопный Intel Core i7-9700K с TDP 95 Вт. Эти процессоры имеют более высокое энергопотребление по сравнению с U-серией и соответственно предлагают более высокую производительность, поэтому они займут место в более мощных игровых и рабочих системах.

В серии Ryzen 4000U будут собраны чипы с четырьмя, шестью и восемью ядрами, причем среди последних будут модели как с поддержкой SMT, так и без нее. Встроенная графика здесь включает от 5 до 8 ядер, то есть до 512 потоковых процессоров.

По характеристикам они ничуть не отстают от представителей H-линейки. Например, восьмиядерный Ryzen 7 4800U способен разгоняться в режиме Boost до тех же 4,2 GHz, что и Ryzen 7 4800H. Процессоры Ryzen 4000U отличаются уменьшенным энергопотреблением, что позволяет использовать их в более компактных мобильных системах.

Ожидается, что первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 7 4900H появятся в первом квартале этого года.