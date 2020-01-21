22.01.2020

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Amazon работает над системой бесконтактной идентификации

Amazon

Компания Amazon продолжает разработку нового метода оплаты, который позволит потребителям расплачиваться за покупки с помощью ладони без использования банковской карты.

Amazon подала патент на «бесконтактную систему биометрической идентификации» со сканером, который создает изображение ладони человека. Сообщается, что компания разрабатывает проект совместно с Visa, при этом Mastercard, JPMorgan и Wells Fargo также участвуют в предварительных обсуждениях.

Компания планирует предоставить клиентам возможность «привязывать» данные банковской карты к своим ладоням, что позволит им совершать покупки одним касанием руки без использования «пластика». Данное нововведение связывают с тем, что гигант электронной коммерции планирует расширить свою сеть магазинов Amazon Go по всей территории США, что позволит потребителям совершать покупки без кассовых аппаратов и чеков.

Amazon предстоит доказать регуляторам, что система безопасна для потребителей и будет исключать риск ошибки. Отмечается, что сканы ладоней будут храниться в облаке Amazon.

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