Amazfit ZenBuds: беспроводные наушники не для прослушивания музыки

Помимо беспроводных наушников Amazfit PowerBuds, бренд Huami представил на CES 2020 еще одну модель — Amazfit ZenBuds.

Наушники необычны тем, что они нацелены вовсе не на прослушивание музыки, а на обеспечение комфортного сна для пользователя. Они удобно вставляются в уши и позволяют отсечь лишние звуки, которые могут потревожить. Huami утверждает, что Amazfit ZenBuds — это путешествие к идеальному сну.

ZenBuds генерируют успокаивающие звуки, которые автоматически выключаются, когда пользователь просыпается. Также гаджет собирает данные о пульсе, положении тела и движениях, предлагая анализ сна. Кроме того, наушники могут будить пользователя, включая музыку и постепенно увеличивая громкость.

Автономность наушников достигает 8 часов, а суммарная с футляром — 56 часов. Каждый наушник весит по 1,78 гр. Управлять громкостью можно лишь посредством самих наушников, со смартфона этого сделать нельзя.

ZenBuds поступят в продажу по цене 149 долларов в этом году, но компания пока не уточняет конкретные сроки.