Alpine и Pioneer представили новые мультимедийные ресиверы для автомобилей

Компании Alpine и Pioneer привезли на CES 2020 новые модели медиа-ресиверов с большими дисплеями.

Alpine представила iLX-F411 Halo – 11-дюймовый ресивер (разрешение WVGA) с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Формат устройства — 1din, поэтому оно должно подойти для большинства автомобилей. Дисплей крепится к основной части ресивера, также водитель может регулировать его положение.

iLX-F411 Halo лишен CD/DVD-привода, есть поддержка Bluetooth, порт USB-A, разъем AUX, один HDMI-вход и один HDMI-выход, а также разъем для подключения камеры заднего вида.

Ресивер поступит в продажу в июне этого года по цене 1200 долларов. Также в ассортименте есть более доступные версии. Это 9-дюймовые модели iLX-F309 и iLX-F259 стоимостью 1000 долларов и 600 долларов соответственно.

Pioneer показала новый ресивер DMH-WT8600NEX, который оборудован 10.1-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 720p. Форм-фактор аналогичен модели от Alpine.

Модель поддерживает проводное и беспроводное подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Также имеется поддержка Amazon Alexa. Есть HDMI, USB-C, AUX, разъемы для подключения камеры заднего вида.

Pioneer DMH-WT8600NEX поступит в продажу по цене 1200 долларов. Также производитель предлагает 9-дюймовые модели DMH-WT7600NEX и DMH-WC6600NEX, и 6,8-дюймовые DMH-W4660NEX / DMH-W4600NEX. Их стоимость начинается с отметки 600 долларов.