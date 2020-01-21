Acer Chromebook C871 получил процессор Intel Comet Lake-U

Компания Acer представила портативный компьютер Chromebook C871, работающий под управлением операционной системы Chrome OS.

Новинка оснащена 12-дюймовым дисплеем на матрице IPS с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1366 × 912 пикселей. Будут предлагаться модификации с поддержкой сенсорного управления и без.

Устройство работает на базе процессора Intel поколения Comet Lake-U (Celeron 5205U, Pentium Gold 6405U или Core i3-10110U) Объем оперативной памяти DDR4 составляет 4 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя eMMC — 32 или 64 Gb.

Аккумуляторная батарея обеспечивает до 12 часов автономной работы на одной подзарядке.

Хромбук заключен в корпус повышенной прочности, по стандарту MIL-STD-810G и оборудован клавиатурой с защитой от жидкости. Устройству не страшны падения с высоты до 1,2 м.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два порта USB 3.1 Gen 1 Type-C и два порта USB 3.1 Gen 1 Type-A, ридер microSD и веб-камера формата 720p. Вес — около 1,4 кг.

Acer Chromebook C871 появится в продаже в апреле по цене от 350 евро.