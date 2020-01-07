07.01.2020

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Acer анонсировала светодиодный проектор B250i

Acer B250i

Компания Acer представила на выставке CES 2020 портативный светодиодный проектор B250i, позволяющий формировать изображение формата Full HD. Максимальная яркость проекции составляет 1000 люмен, контрастность — 5000:1.

В корпус модели встроены два динамика мощностью 5 Вт с пассивными излучателями. Поддерживаются технологии Waves Maxx Audio и Acer TrueHarmony. Воспроизводятся насыщенные низкие частоты.

Проектор оборудован контроллером беспроводной связи Wi-Fi. Проводные подключения обеспечиваются за счет интерфейса HDMI, портов USB Type-C и USB Type-A.

Устройство заключено в корпус с габаритами 205 × 204 × 78 мм. Вес составляет приблизительно 1450 гр. Срок службы светодиодного модуля модели составляет до 30000 часов.

В продажу компактный проектор Acer B250i поступит в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в апреле 2020 года по цене 699 евро.

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