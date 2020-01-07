Acer анонсировала светодиодный проектор B250i

Компания Acer представила на выставке CES 2020 портативный светодиодный проектор B250i, позволяющий формировать изображение формата Full HD. Максимальная яркость проекции составляет 1000 люмен, контрастность — 5000:1.

В корпус модели встроены два динамика мощностью 5 Вт с пассивными излучателями. Поддерживаются технологии Waves Maxx Audio и Acer TrueHarmony. Воспроизводятся насыщенные низкие частоты.

Проектор оборудован контроллером беспроводной связи Wi-Fi. Проводные подключения обеспечиваются за счет интерфейса HDMI, портов USB Type-C и USB Type-A.

Устройство заключено в корпус с габаритами 205 × 204 × 78 мм. Вес составляет приблизительно 1450 гр. Срок службы светодиодного модуля модели составляет до 30000 часов.

В продажу компактный проектор Acer B250i поступит в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в апреле 2020 года по цене 699 евро.