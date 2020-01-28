35 серийных и концептуальных моделей электромобилей 2019 года
Прошедший год был богат на премьеры электромобилей. Сегодня мы познакомим вас с самыми интересными новинками 2019 года, в число которых вошли серийные и предсерийные модели, а также самые знаковые концепты.
- Porsche Taycan
Аккумулятор: 79,2/93,4 кВт ч
Запас хода: 407-450 км (WLTP)
Одной из главных электромобильных сенсаций года, представленной в трех различных модификациях стал Porsche Taycan: Taycan 4S мощностью 390 кВт и батареей емкостью 79,2 кВт ч, Taycan Turbo S мощностью 560 кВт и батареей емкостью 93,4 кВт ч, а также Taycan Turbo мощностью 500 кВт и батареей емкостью 93,4 кВт ч.
- Ford Mustang Mach-E
Аккумулятор: 75,7/98,8 кВт ч
Запас хода: 338-483 км (EPA)
Это первый разработанный «с нуля» электрический Ford, воплощенный в кроссовере со стилистикой культовой модели Mustang и множеством инновационных решений, ранее не применявшихся в электрокарах. Автомобиль еще не запустили в производство, но он уже собирает предзаказы на серийную версию, которую предложат в нескольких различных модификациях.
- Audi e-tron 50 quattro
Аккумулятор: 71 кВт ч
Запас хода: 299 км (WLTP)
В прошлом году была представлена начальная версия электрического кроссовера e-tron quattro, которая предлагается с меньшей емкостью аккумулятора (71 кВт ч) и, соответственно, меньшими запасом хода и ценой.
- MINI Cooper SE (MINI Electric)
Аккумулятор: 32,6 кВт·ч
Запас хода: 235-270 км (WLTP)
Долгожданная электрическая версия культовой модели официально была представлена в 2019 году и вызвала неподдельный интерес поклонников.
- Volvo XC40 Recharge
Аккумулятор: 78 кВт·ч
Запас хода: 400 км (WLTP)
Компания Volvo, которая стремится к нулевой эмиссии своего модельного ряда, представила в 2019 году электрическую версию компактного кроссовера Volvo XC40 Recharge P8 AWD, которая получила отличные ходовые и технические характеристики.
- Volkswagen ID.3
Аккумулятор: 45/58/77 кВт·ч
Запас хода: 330/420/550 км (WLTP)
Еще одна выдающаяся премьера прошедшего года, призванная вывести концерн Volkswagen на новый технологический уровень и в будущем изменить всю производственную политику автокомпании. Volkswagen ID.3 представлен в трех модификациях с разными характеристиками емкости батареи и запаса хода.
- Tesla Model Y
Аккумулятор: 74 кВт·ч
Запас хода: 370-483 км (EPA)
Очередная модель компании Tesla после успешной Model 3, проходит испытательные тесты в преддверии серийного запуска. Tesla Model Y уже рассматривается как лидер сегмента компактных кроссоверов, который постепенно насыщается и становится все более конкурентным.
- Tesla Cybertruck
Аккумулятор: 250 кВт·ч
Запас хода: 400-800 км (EPA)
Пока это всего лишь концепт, хотя Маск уже сделал на нем несколько поездок. Презентация электрокара произвела настолько большой резонанс, разделивший общество на противников и фанатов модели, что не включить его в данный список просто невозможно, учитывая его выдающиеся характеристики, а также из-за факта, что он точно станет серийным.
- Lotus Evija
Аккумулятор: 70 кВт ч
Запас хода: 400 км (WLTP)
Первый серийный электрический суперкар Lotus примечателен не только своими выдающимися характеристиками скорости и динамики, но и оригинальным дизайном, а также материалами, которые использовались при создании автомобиля.
- Pininfarina Battista
Аккумулятор: 120 кВт ч
Запас хода: 450 км
Еще один суперкар-дебютант 2019 года с полностью электрической и чрезвычайно мощной полноприводной трансмиссией и с электрическим мотором на каждом колесе. Этот автомобиль ярким воплощением не только передовых технологий, но и в первую очередь выдающегося дизайна.
- Polestar 2
Аккумулятор: 78 кВт ч
Запас хода: 442 км (EPA) / 500 км (WLTP)
Один из самых ожидаемых электрокаров последних лет, дебютировал в прошлом году. Автомобиль включает ряд инноваций, которых пока нет у ближайших конкурентов. Фастбэк Polestar 2 призван стать одним из главных конкурентов Tesla.
12 Aston Martin Rapide E
Аккумулятор: 65 кВт ч
Запас хода: 322 км (WLTP)
Любимый автопроизводитель Джеймса Бонда представил спортивный электрокар, который является первым шагом бренда на пути к глобальной электрификации. Дебютант получил весьма солидные характеристики, а также традиционно эффектный для Aston Martin дизайн.
- Lexus UX 300e
Аккумулятор: 54,3 кВт ч
Запас хода: 400 км (NEDC)
В 2019 году состоялся электромобильный дебют Lexus. Автопроизводитель представил свой компактный электрический кроссовер UX 300e. Премьера Lexus в популярном классе SUV свидетельствует, что премиальный бренд нацелен на массовый выпуск электромобилей.
- Nissan Leaf e+
Аккумулятор: 62 кВт ч
Запас хода: 346-364 км (EPA)
Новая версия второго поколения модели Leaf e с более емким аккумулятором на 62 кВт ч. Но как и прежде она не получила жидкостного охлаждения.
- Skoda Vision iV
Аккумулятор: 83 кВт ч
Запас хода: 500 км (WLTP)
Концептуальный кроссовер на платформе Volkswagen MEB, который компания активно продвигает в серийное производство. Отличается высокой технологичностью, включая автономную систему вождения третьего уровня, наличием полного привода на базе двух электромоторов и солидным запасом хода.
- Skoda Citigoe iV
Аккумулятор: 36,8 кВт ч
Запас хода: 265 км (WLTP)
Первая серийная электрическая Skoda, которая была представлена в 2019 году, получила облик компактной модели Skoda Citigoe iV, рассчитанной на городскую эксплуатацию с нулевой эмиссией.
- Volkswagen e-Up!
Аккумулятор: 32,3 кВт ч
Запас хода: 260 км (WLTP)
Это не новая, но серьезно улучшенная модель. Volkswagen e-Up! 2019 года теперь предлагает больший запас хода, расширенный функционал, а его цена стала более доступной.
- Seat Mii Electric
Аккумулятор: 36,8 кВт ч
Запас хода: 260 км (WLTP)
Близкий родственник Skoda Citigoe iV и Volkswagen e-Up! также был представлен в 2019 году. Электромобиль практически ничем не уступает им в технических качествах, но при этом оказался самым доступным из всей тройки.
- Seat el-Born
Аккумулятор: 62 кВт ч
Запас хода: 420 км (WLTP)
Еще одной электрической новинкой Seat стал предсерийный концепт с высокими шансами на производство в текущем облике. Электромобиль позиционируется как спортивный хэтчбек с просторным салоном и высоким уровнем практичности.
- Opel Corsa-e
Аккумулятор: 50 кВт ч
Запас хода: 330 км (WLTP)
Знаковая модель Opel в шестом поколении будет только электрической. Стильный электромобиль предлагает хороший запас хода и неплохую динамику, а также обладает притягательным дизайном.
- Hyundai IONIQ Electric
Аккумулятор: 38,3 кВт ч
Запас хода: 294 км (WLTP)
Этот самый энергоэффективный электрокар последних лет в 2019 году получил обновления аккумуляторной батареи, дизайна интерьера и экстерьера. Теперь запас хода на 36% превышает прежнюю версию, а облик автомобиля стал более выразительным.
- Renault ZOE Z.E. 50
Аккумулятор: 52 кВт ч
Запас хода: 390 км (WLTP)
В прошлом году Renault представила новую версию своей мегапопулярной модели, с большей на 20% емкостью аккумуляторной батареи и с двумя модификациями силовой установки.
- Mercedes-Benz EQV
Аккумулятор: 100 кВт ч
Запас хода: 405 км (WLTP)
Один из немногих электрических фургонов представил в 2019 году Mercedes-Benz. Это премиальный микроавтобус с высокой функциональностью.
- Audi е-tron Sportback
Аккумулятор: 71/95 кВт ч
Запас хода: 347/446 км (WLTP)
Электрический спортивный купе-кроссовер был представлен в 2019 году с двумя вариантами батарей и классификацией как у старшей модели e-tron: версия начального уровня 50 quattro и топовая модификация 55 quattro.
- Audi Q4 e-tron
Аккумулятор: 82 кВт ч
Запас хода: 450 км (WLTP)
Дебютант Женевского автосалона прошлого года был представлен в качестве концепта, но уже скоро Audi Q4 e-tron станет полноценным серийным электромобилем.
- Smart EQ ForTwo и ForFour
Аккумулятор: 17,6 кВт ч
Запас хода: 140-159 км (NEDC)
Два миниатюрных городских электромобиля для двух человек в версии Smart EQ ForTwo и для четырех пассажиров в версии ForFour получили новое исполнение с совершенно иным дизайном, сохранив прежнюю трансмиссию. Обе модификации теперь будут выпускаться исключительно электрическими.
- Honda е
Аккумулятор: 35,5 кВт ч
Запас хода: 200 км (WLTP)
Еще один компактный городской электоркар отличается высоким уровнем инноваций, а также нестандартными дизайнерскими и техническими решениями.
- Peugeot e-208
Аккумулятор: 50 кВт ч
Запас хода: 340 км (WLTP)
Новое поколение популярного хэтчбека получило полностью электрическую версию на базе новой платформы e-CMP. Визуально электрокар мало чем отличается от собратьев с двигателями внутреннего сгорания, но вот технически это абсолютно новый, чрезвычайно резвый и энергичный автомобиль.
- Peugeot e-2008
Аккумулятор: 50 кВт ч
Запас хода: 310 км (WLTP)
Электрическая версия популярного кроссовера Peugeot 2008 получила те же характеристики, что и хэтчбек е-208, но предлагает другой уровень практичности за счет принадлежности к классу SUV.
- Byton M-Byte
Аккумулятор: 72/95 кВт ч
Запас хода: 360/435 км (WLTP)
Серийный электрический внедорожник премиум-класса китайского производства интересен тем, что получит два варианта аккумуляторных батарей, изогнутый 48” экран и будет продаваться глобально по всему миру.
- Sono Sion
Аккумулятор: 35 кВт ч
Запас хода: 255 км (WLTP)
Электромобиль на солнечных панелях Sono Sion призван стать прорывом в области частично автономных транспортных средств, генерирующих энергию собственным кузовом. Электрокар функционален и может быть интегрирован со смартфоном владельца.
- Lightyear One
Аккумулятор: 60 кВт ч
Запас хода: 725 км (WLTP)
Еще один электромобиль, работающий на солнечной энергии. Отличается невероятно большим запасом хода и является одним из самых аэродинамичных автомобилей на планете.
- Uniti One
Аккумулятор: 12/24 кВт ч
Запас хода: 150/300 км
Компактный трехместный электрокар, который представляет собой яркое воплощение экологичного, эргономичного и функционального городского автомобиля. Доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей и довольно широким функционалом.
- Bollinger B1 и B2
Аккумулятор: 120 кВт ч
Запас хода: 320 км (EPA)
Грубый и простой. Так можно охарактеризовать внедорожник Bollinger B1, в котором даже нет дисплея мультимедийной системы или цифровых приборов. Предельно функциональный электрокар создан для бездорожья, обладает большой грузоподъемностью и широкими буксировочными способностями. Электрический пикап Bollinger B2 является аналогом внедорожника, только выполнен в другом кузове.
- Mazda MX-30
Аккумулятор: 35,5 кВт ч
Запас хода: 210 км (WLTP)
Первый электрический автомобиль бренда с необычной концепцией кузова, был представлен в качестве серийной модели для глобального рынка на автосалоне в Токио. Электромобиль не обладает большим запасом хода, так как в Mazda считают, что такие решения наносят большие вред окружающей среде, чем дизельные автомобили.