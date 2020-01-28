35 серийных и концептуальных моделей электромобилей 2019 года

Прошедший год был богат на премьеры электромобилей. Сегодня мы познакомим вас с самыми интересными новинками 2019 года, в число которых вошли серийные и предсерийные модели, а также самые знаковые концепты.

Porsche Taycan

Аккумулятор: 79,2/93,4 кВт ч

Запас хода: 407-450 км (WLTP)

Одной из главных электромобильных сенсаций года, представленной в трех различных модификациях стал Porsche Taycan: Taycan 4S мощностью 390 кВт и батареей емкостью 79,2 кВт ч, Taycan Turbo S мощностью 560 кВт и батареей емкостью 93,4 кВт ч, а также Taycan Turbo мощностью 500 кВт и батареей емкостью 93,4 кВт ч.

Ford Mustang Mach-E

Аккумулятор: 75,7/98,8 кВт ч

Запас хода: 338-483 км (EPA)

Это первый разработанный «с нуля» электрический Ford, воплощенный в кроссовере со стилистикой культовой модели Mustang и множеством инновационных решений, ранее не применявшихся в электрокарах. Автомобиль еще не запустили в производство, но он уже собирает предзаказы на серийную версию, которую предложат в нескольких различных модификациях.

Audi e-tron 50 quattro

Аккумулятор: 71 кВт ч

Запас хода: 299 км (WLTP)

В прошлом году была представлена начальная версия электрического кроссовера e-tron quattro, которая предлагается с меньшей емкостью аккумулятора (71 кВт ч) и, соответственно, меньшими запасом хода и ценой.

MINI Cooper SE (MINI Electric)

Аккумулятор: 32,6 кВт·ч

Запас хода: 235-270 км (WLTP)

Долгожданная электрическая версия культовой модели официально была представлена в 2019 году и вызвала неподдельный интерес поклонников.

Volvo XC40 Recharge

Аккумулятор: 78 кВт·ч

Запас хода: 400 км (WLTP)

Компания Volvo, которая стремится к нулевой эмиссии своего модельного ряда, представила в 2019 году электрическую версию компактного кроссовера Volvo XC40 Recharge P8 AWD, которая получила отличные ходовые и технические характеристики.

Volkswagen ID.3

Аккумулятор: 45/58/77 кВт·ч

Запас хода: 330/420/550 км (WLTP)

Еще одна выдающаяся премьера прошедшего года, призванная вывести концерн Volkswagen на новый технологический уровень и в будущем изменить всю производственную политику автокомпании. Volkswagen ID.3 представлен в трех модификациях с разными характеристиками емкости батареи и запаса хода.

Tesla Model Y

Аккумулятор: 74 кВт·ч

Запас хода: 370-483 км (EPA)

Очередная модель компании Tesla после успешной Model 3, проходит испытательные тесты в преддверии серийного запуска. Tesla Model Y уже рассматривается как лидер сегмента компактных кроссоверов, который постепенно насыщается и становится все более конкурентным.

Tesla Cybertruck

Аккумулятор: 250 кВт·ч

Запас хода: 400-800 км (EPA)

Пока это всего лишь концепт, хотя Маск уже сделал на нем несколько поездок. Презентация электрокара произвела настолько большой резонанс, разделивший общество на противников и фанатов модели, что не включить его в данный список просто невозможно, учитывая его выдающиеся характеристики, а также из-за факта, что он точно станет серийным.

Lotus Evija

Аккумулятор: 70 кВт ч

Запас хода: 400 км (WLTP)

Первый серийный электрический суперкар Lotus примечателен не только своими выдающимися характеристиками скорости и динамики, но и оригинальным дизайном, а также материалами, которые использовались при создании автомобиля.

Pininfarina Battista

Аккумулятор: 120 кВт ч

Запас хода: 450 км

Еще один суперкар-дебютант 2019 года с полностью электрической и чрезвычайно мощной полноприводной трансмиссией и с электрическим мотором на каждом колесе. Этот автомобиль ярким воплощением не только передовых технологий, но и в первую очередь выдающегося дизайна.

Polestar 2

Аккумулятор: 78 кВт ч

Запас хода: 442 км (EPA) / 500 км (WLTP)

Один из самых ожидаемых электрокаров последних лет, дебютировал в прошлом году. Автомобиль включает ряд инноваций, которых пока нет у ближайших конкурентов. Фастбэк Polestar 2 призван стать одним из главных конкурентов Tesla.

12 Aston Martin Rapide E

Аккумулятор: 65 кВт ч

Запас хода: 322 км (WLTP)

Любимый автопроизводитель Джеймса Бонда представил спортивный электрокар, который является первым шагом бренда на пути к глобальной электрификации. Дебютант получил весьма солидные характеристики, а также традиционно эффектный для Aston Martin дизайн.

Lexus UX 300e

Аккумулятор: 54,3 кВт ч

Запас хода: 400 км (NEDC)

В 2019 году состоялся электромобильный дебют Lexus. Автопроизводитель представил свой компактный электрический кроссовер UX 300e. Премьера Lexus в популярном классе SUV свидетельствует, что премиальный бренд нацелен на массовый выпуск электромобилей.

Nissan Leaf e+

Аккумулятор: 62 кВт ч

Запас хода: 346-364 км (EPA)

Новая версия второго поколения модели Leaf e с более емким аккумулятором на 62 кВт ч. Но как и прежде она не получила жидкостного охлаждения.

Skoda Vision iV

Аккумулятор: 83 кВт ч

Запас хода: 500 км (WLTP)

Концептуальный кроссовер на платформе Volkswagen MEB, который компания активно продвигает в серийное производство. Отличается высокой технологичностью, включая автономную систему вождения третьего уровня, наличием полного привода на базе двух электромоторов и солидным запасом хода.

Skoda Citigoe iV

Аккумулятор: 36,8 кВт ч

Запас хода: 265 км (WLTP)

Первая серийная электрическая Skoda, которая была представлена в 2019 году, получила облик компактной модели Skoda Citigoe iV, рассчитанной на городскую эксплуатацию с нулевой эмиссией.

Volkswagen e-Up!

Аккумулятор: 32,3 кВт ч

Запас хода: 260 км (WLTP)

Это не новая, но серьезно улучшенная модель. Volkswagen e-Up! 2019 года теперь предлагает больший запас хода, расширенный функционал, а его цена стала более доступной.

Seat Mii Electric

Аккумулятор: 36,8 кВт ч

Запас хода: 260 км (WLTP)

Близкий родственник Skoda Citigoe iV и Volkswagen e-Up! также был представлен в 2019 году. Электромобиль практически ничем не уступает им в технических качествах, но при этом оказался самым доступным из всей тройки.

Seat el-Born

Аккумулятор: 62 кВт ч

Запас хода: 420 км (WLTP)

Еще одной электрической новинкой Seat стал предсерийный концепт с высокими шансами на производство в текущем облике. Электромобиль позиционируется как спортивный хэтчбек с просторным салоном и высоким уровнем практичности.

Opel Corsa-e

Аккумулятор: 50 кВт ч

Запас хода: 330 км (WLTP)

Знаковая модель Opel в шестом поколении будет только электрической. Стильный электромобиль предлагает хороший запас хода и неплохую динамику, а также обладает притягательным дизайном.

Hyundai IONIQ Electric

Аккумулятор: 38,3 кВт ч

Запас хода: 294 км (WLTP)

Этот самый энергоэффективный электрокар последних лет в 2019 году получил обновления аккумуляторной батареи, дизайна интерьера и экстерьера. Теперь запас хода на 36% превышает прежнюю версию, а облик автомобиля стал более выразительным.

Renault ZOE Z.E. 50

Аккумулятор: 52 кВт ч

Запас хода: 390 км (WLTP)

В прошлом году Renault представила новую версию своей мегапопулярной модели, с большей на 20% емкостью аккумуляторной батареи и с двумя модификациями силовой установки.

Mercedes-Benz EQV

Аккумулятор: 100 кВт ч

Запас хода: 405 км (WLTP)

Один из немногих электрических фургонов представил в 2019 году Mercedes-Benz. Это премиальный микроавтобус с высокой функциональностью.

Audi е-tron Sportback

Аккумулятор: 71/95 кВт ч

Запас хода: 347/446 км (WLTP)

Электрический спортивный купе-кроссовер был представлен в 2019 году с двумя вариантами батарей и классификацией как у старшей модели e-tron: версия начального уровня 50 quattro и топовая модификация 55 quattro.

Audi Q4 e-tron

Аккумулятор: 82 кВт ч

Запас хода: 450 км (WLTP)

Дебютант Женевского автосалона прошлого года был представлен в качестве концепта, но уже скоро Audi Q4 e-tron станет полноценным серийным электромобилем.

Smart EQ ForTwo и ForFour

Аккумулятор: 17,6 кВт ч

Запас хода: 140-159 км (NEDC)

Два миниатюрных городских электромобиля для двух человек в версии Smart EQ ForTwo и для четырех пассажиров в версии ForFour получили новое исполнение с совершенно иным дизайном, сохранив прежнюю трансмиссию. Обе модификации теперь будут выпускаться исключительно электрическими.

Honda е

Аккумулятор: 35,5 кВт ч

Запас хода: 200 км (WLTP)

Еще один компактный городской электоркар отличается высоким уровнем инноваций, а также нестандартными дизайнерскими и техническими решениями.

Peugeot e-208

Аккумулятор: 50 кВт ч

Запас хода: 340 км (WLTP)

Новое поколение популярного хэтчбека получило полностью электрическую версию на базе новой платформы e-CMP. Визуально электрокар мало чем отличается от собратьев с двигателями внутреннего сгорания, но вот технически это абсолютно новый, чрезвычайно резвый и энергичный автомобиль.

Peugeot e-2008

Аккумулятор: 50 кВт ч

Запас хода: 310 км (WLTP)

Электрическая версия популярного кроссовера Peugeot 2008 получила те же характеристики, что и хэтчбек е-208, но предлагает другой уровень практичности за счет принадлежности к классу SUV.

Byton M-Byte

Аккумулятор: 72/95 кВт ч

Запас хода: 360/435 км (WLTP)

Серийный электрический внедорожник премиум-класса китайского производства интересен тем, что получит два варианта аккумуляторных батарей, изогнутый 48” экран и будет продаваться глобально по всему миру.

Sono Sion

Аккумулятор: 35 кВт ч

Запас хода: 255 км (WLTP)

Электромобиль на солнечных панелях Sono Sion призван стать прорывом в области частично автономных транспортных средств, генерирующих энергию собственным кузовом. Электрокар функционален и может быть интегрирован со смартфоном владельца.

Lightyear One

Аккумулятор: 60 кВт ч

Запас хода: 725 км (WLTP)

Еще один электромобиль, работающий на солнечной энергии. Отличается невероятно большим запасом хода и является одним из самых аэродинамичных автомобилей на планете.

Uniti One

Аккумулятор: 12/24 кВт ч

Запас хода: 150/300 км

Компактный трехместный электрокар, который представляет собой яркое воплощение экологичного, эргономичного и функционального городского автомобиля. Доступен с двумя вариантами аккумуляторных батарей и довольно широким функционалом.

Bollinger B1 и B2

Аккумулятор: 120 кВт ч

Запас хода: 320 км (EPA)

Грубый и простой. Так можно охарактеризовать внедорожник Bollinger B1, в котором даже нет дисплея мультимедийной системы или цифровых приборов. Предельно функциональный электрокар создан для бездорожья, обладает большой грузоподъемностью и широкими буксировочными способностями. Электрический пикап Bollinger B2 является аналогом внедорожника, только выполнен в другом кузове.

Mazda MX-30

Аккумулятор: 35,5 кВт ч

Запас хода: 210 км (WLTP)

Первый электрический автомобиль бренда с необычной концепцией кузова, был представлен в качестве серийной модели для глобального рынка на автосалоне в Токио. Электромобиль не обладает большим запасом хода, так как в Mazda считают, что такие решения наносят большие вред окружающей среде, чем дизельные автомобили.