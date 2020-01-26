21000 компаний по всему миру выбрали решение Fortinet Secure SD-WAN

Корпорация Fortinet объявляет о продолжающемся наращивании клиентской базы решения Fortinet Secure SD-WAN и достижении глобального признания этой платформы, число клиентов которой уже превысило 21000 организаций, работающих в разных сферах и индустриях. Подход компании Fortinet к сетевому взаимодействию с позиции безопасности для SD-WAN органично объединяет SD-WAN корпоративного уровня, расширенную защиту и усовершенствованную маршрутизацию в едином предложении, позволяющем модернизировать WAN edge и способствующем достижению целей клиентов в области цифровых инноваций с помощью механизма оркестрации FortiManager, который способен обслуживать до 100000 сетевых сегментов SD-WAN.

«Быстрый рост нашей доли на рынке и глобальное расширение клиентской базы по всем прикладным направлениям отражают высокую востребованность среди заказчиков предложенного Fortinet подхода к сетевому взаимодействию с позиции безопасности для SD-WAN. Клиенты продолжают осознавать важность интегрированной безопасности и SD-WAN, выбирая решение Fortinet Secure SD-WAN для снижения сложности и повышения уровня защищенности своей организации. Являясь ведущим поставщиком SD-WAN, мы предоставляем организациям возможности для достижения оптимального уровня обслуживания пользователей, видимости и безопасности на границе WAN, что позволяет внедрять цифровые инновации», — отмечает Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и директор по маркетингу в Fortinet.

Повышенное внимание к безопасности стало в последнее время одной из главных тем для рассмотрения в крупных организациях при развертывании сетевых решений SD-WAN. Это заставило различные компании по всему миру сделать выбор в пользу решений, где необходимая функциональность SD-WAN тесно переплетена с новым поколением межсетевой защиты. В недавнем отчете Magic Quadrant for Network Firewalls эксперты Gartner отметили: «К 2024 году 50% межсетевых экранов, купленных для компаний с развитой филиальной сетью, будут содержать механизм поддержки SD-WAN, дополненный различными облачными сервисами; в настоящее время доля закупки таких решений составляет менее 20%».

Полноценная поддержка SD-WAN, предложенная компанией Fortinet, выстроена на базе межсетевого экрана нового поколения FortiGate. Решение Fortinet Secure SD-WAN рассматривается сегодня на рынке как одно из лучших, позволяющее удовлетворить запросам корпоративных заказчиков по сокращению затрат и снижению трудоемкости при эксплуатации WAN-сетей и наращиванию возможностей их прикладного использования и безопасности. Используя 20-летний опыт в создании одноконсольных систем управления, Fortinet предлагает решения и для крупных предприятий, обеспечивая масштабируемость Fortinet Secure SD-WAN для поддержки до 100 000 сетевых сегментов SD-WAN и закрывая наиболее сложные потребности как в безопасности, так и в SD-WAN.

Достижения Fortinet получили наивысшую оценку в отчете Gartner “Critical Capabilities for WAN Edge Infrastructure” (ноябрь, 2019) в категории “Security-Sensitive WAN” («WAN-сети с повышенными требованиями по безопасности»), а по всем остальным категориям, связанным с выбором периферийной инфраструктуры для WAN-сетей, компания вошла в тройку лучших. «При закупке инфраструктуры класса WAN Edge Gartner рекомендует заказчикам рассматривать совокупность критически важных функций как один из наиболее важных критериев для отбора». Компания Fortinet считает, что эти результаты еще больше подчеркивают ее нацеленность на инновации в области безопасного SD-WAN.

В настоящее время клиентами Fortinet Secure SD-WAN уже стали более 21000 компаний со всего мира, всех размеров и из разных отраслей, в их числе есть также ряд крупнейших сервис-провайдеров. Они могут использовать в интересах своего бизнеса различные возможности платформы, в том числе: