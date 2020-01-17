Цифровой Торговый Хаб Азербайджана и Asan İmza были представлены на заседании ООН в Бангкоке

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провела 7-е заседание правовых и технических рабочих групп со стороны временной межправительственной руководящей группы по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли с 14 по 16 января в Бангкоке, Таиланде. В соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, страны, расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерены сделать процедуры международной торговли более эффективными и всеобъемлющими. Принятие Рамочного Соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе договора Организации Объединенных Наций позволяет региону ускорить прогресс в этой области путем оцифровки торговых процедур.

Цифровизация трансграничной торговли является ключевым инструментом для повышения конкурентоспособности торговли и решения предстоящих задач, таких как увеличение количества небольших грузов, связанных с трансграничной электронной торговлей, а также рост цифровой экономики. Было подсчитано, что использование безбумажной торговли может снизить расходы на международную торговлю на 25%, что ежегодно экономит региону около $600 миллиардов долларов. Как показывает практика, несмотря на тот факт, что некоторые страны оцифровывают большинство торговых процедур на национальном уровне, бумажная документация все также необходима, так как признанные этой страной электронные данные и документы не признаются в других странах. Для того, чтобы ответить на эти требования, рабочая группа из более чем 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона занималась разработкой Рамочного Соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рабочие группы совместно обсудили следующие подтверждающие ключевые документы: контрольные списки для оценки правовой и технической готовности; разработка основ национальной политики; разработка индивидуального плана действий; стратегия наращивания потенциала; механизм взаимного признания. В последний день заседания рабочие группы собрались вместе для обсуждения прогресса в ходе сессии и поделились мнениями о проблемах, по которым они могут скоординированно работать друг с другом.

Как член и эксперт рабочей группы, г-жа Яна Кримпе, генеральный директор и учредитель компании B.EST Solutions — оператор Asan İmza и партнер Цифрового Торгового Хаба в Азербайджане (ЦТХ), выступила с отдельным докладом о реализации проекта ЦТХ как одной из лучших практик. Г-жа Кримпе подчеркнула важность этого проекта не только в регионе, а также на глобальном уровне, и проинформировала членов рабочей группы о запуске портала ЦТХ о результатах и развитием за последний год. Она также подчеркнула, что развитие ЦТХ будет постоянно укреплять позиции Азербайджана как центра цифровой торговли в регионе, расширять использование цифровых технологий в социальных, экономических и финансовых секторах, а также оцифровывать существующие услуги и предоставлять инновационные услуги для ускорения доступа к электронным услугам.

Она также отметила большую работу, проделанную Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики и другими государственными и частными учреждениями для достижения высокой позиции во 2-м Глобальном обзоре ООН по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, который охватывает 120 стран и 47 мер, связанных с cоглашением ВТО об упрощении процедур торговли, безбумажной торговли и всестороннего развития. Основываясь на отчете 2019 года об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли в странах СПЕКА, Яна Кримпе отметила в своем выступлении: «Азербайджан достиг очень высоких показателей внедрения — более 80%. По сравнению со средним показателем по региону, показатели внедрения в Казахстане и Узбекистане составляют 67% и 62% соответственно. Мы хотели бы поделиться нашими лучшими практиками и достичь лучших результатов в безбумажной торговле во всем мире. Я хотела бы отметить огромный вклад и проделанную работу со стороны г-на Игбала Бабаева в качестве официального представителя Азербайджана в ЭСКАТО. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы занять высшую позицию в глобальном обзоре ООН и стать глобальным цифровым хабом, внедряющим последние инновации и лучшие практики на основе государственно-частного партнерства».

Подробная информация о мероприятии находится здесь