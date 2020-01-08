Услуга «Мобильная Оплата» стала доступна абонентам Azercell
Начиная с 8 января 2020 года услуга «Мобильная Оплата», подготовленная компанией Azercell Telecom в партнерстве с PASHA Bank и ИВЦ при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, стала доступна для всех абонентов нефактурной линии Azercell (SimSim).
Новая услуга была разработана в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики о «Государственной Программе по расширению цифровых платежей» и позволит абонентам совершать платежные операции с помощью мобильных телефонов без использования наличных средств. Услугу с удобными и интуитивными возможностями можно использовать на любых смартфонах GSM.
На первом этапе услуга позволит абонентам нефактурной линии Azercell (SimSim) совершать оплаты за такие коммунальные услуги, как вода, электричество, отопление, а также за услуги связи как E-Imza, AzDataCom, Catel и Azeronline. Абоненты нефактурной линии смогут воспользоваться этой услугой с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell. Для активации данной услуги при регистрации в приложении «Kabinetim» необходимо принять определенные условия, подписав соответствующее электронное соглашение.
Следует добавить, что использование услуги возможно при наличии на балансе номера суммы более чем 3 маната. Единовременная максимальная оплата установлена в размере 50 манатов, при этом минимальная оплата определяется самим поставщиком услуг. Также, общая сумма оплаты за один месяц не должна превышать 500 манатов.
Отметим, что платформа между банком и мобильным оператором в ближайшем будущем увеличит количество сервисов в рамках данного проекта, создав благоприятные условия для использования более широкого спектра услуг.
Говоря о значимости услуги «Мобильная Оплата», президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев отметил: «Расширяя ассортимент инновационных продуктов в эпоху нового подключения, мы нацелены облегчить ежедневные бытовые процессы и бизнес операции всех наших абонентов, предоставив еще более доступные, удобные и быстрые цифровые решения. Услуга «Мобильная Оплата» является одним из важнейших шагов на пути построения цифрового общества будущего».
Услуга «Мобильная Оплата» является цифровым решением, предлагающим финансовые услуги на основе сотрудничества банка и мобильных сетей. Услуга предоставляет незаменимую возможность осуществлять банковские операции без прохождения традиционных процедур и в ближайшем будущем позволит совершать оплаты также за транспортные услуги, покупки, пополнение баланса и др.
«Развивая концепцию цифрового банка, PASHA Bank на протяжении последних нескольких лет активно внедряет на рынке новые онлайн-продукты и услуги, разработанные совместно с клиентами для удовлетворения их бизнес-потребностей. Данное решение может стать востребованным среди клиентов финансовых инструментов, что внесет весомый вклад в увеличение объема безналичных платежей в стране. PASHA Bank, как один из ведущих банков страны, будет активно способствовать развитию мобильных финансовых сервисов в Азербайджане, обеспечивая спрос клиентов на данные услуги в полной мере», — сказал заместитель председателя правления, главный коммерческий директор PASHA Bank Джавид Гулиев.