Услуга «Мобильная Оплата» стала доступна абонентам Azercell

Начиная с 8 января 2020 года услуга «Мобильная Оплата», подготовленная компанией Azercell Telecom в партнерстве с PASHA Bank и ИВЦ при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, стала доступна для всех абонентов нефактурной линии Azercell (SimSim).

Новая услуга была разработана в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики о «Государственной Программе по расширению цифровых платежей» и позволит абонентам совершать платежные операции с помощью мобильных телефонов без использования наличных средств. Услугу с удобными и интуитивными возможностями можно использовать на любых смартфонах GSM.

На первом этапе услуга позволит абонентам нефактурной линии Azercell (SimSim) совершать оплаты за такие коммунальные услуги, как вода, электричество, отопление, а также за услуги связи как E-Imza, AzDataCom, Catel и Azeronline. Абоненты нефактурной линии смогут воспользоваться этой услугой с помощью мобильного приложения «Kabinetim» от Azercell. Для активации данной услуги при регистрации в приложении «Kabinetim» необходимо принять определенные условия, подписав соответствующее электронное соглашение.

Следует добавить, что использование услуги возможно при наличии на балансе номера суммы более чем 3 маната. Единовременная максимальная оплата установлена в размере 50 манатов, при этом минимальная оплата определяется самим поставщиком услуг. Также, общая сумма оплаты за один месяц не должна превышать 500 манатов.

Отметим, что платформа между банком и мобильным оператором в ближайшем будущем увеличит количество сервисов в рамках данного проекта, создав благоприятные условия для использования более широкого спектра услуг.

Говоря о значимости услуги «Мобильная Оплата», президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев отметил: «Расширяя ассортимент инновационных продуктов в эпоху нового подключения, мы нацелены облегчить ежедневные бытовые процессы и бизнес операции всех наших абонентов, предоставив еще более доступные, удобные и быстрые цифровые решения. Услуга «Мобильная Оплата» является одним из важнейших шагов на пути построения цифрового общества будущего».

Услуга «Мобильная Оплата» является цифровым решением, предлагающим финансовые услуги на основе сотрудничества банка и мобильных сетей. Услуга предоставляет незаменимую возможность осуществлять банковские операции без прохождения традиционных процедур и в ближайшем будущем позволит совершать оплаты также за транспортные услуги, покупки, пополнение баланса и др.