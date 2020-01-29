29.01.2020

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Количество пользователей приложения “Nar+” превысило 100 тысяч

Nar+

5 месяцев назад оператор Nar запустил приложение “Nar+”. Приложение, предоставляющее возможность следить за аккаунтом виртуально, превратилось в неотъемлемую часть прозрачности пользовательского опыта абонентов Nar и в течение столь короткого времени количество зарегистрировавшихся в приложении абонентов превысило 100000.

Благодаря приложению “Nar+” абоненты в течение нескольких секунд могут подключиться к подходящему для них тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, а также проверить и обновить свои бонусы. Также есть возможность получить детализацию расходов. Еще одна уникальная особенность приложения заключается в возможности одновременно контролировать до 5 аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров Nar или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения.

Скачать приложение “Nar+” можно в AppStore и PlayStore. Для получения дополнительной информации о приложении посетите страницу https://www.nar.az/plus/

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