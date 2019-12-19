Xiaomi вышла на международную краудфандинговую площадку Indiegogo

Компания Xiaomi, в течение нескольких лет перед выходом нового продукта, зачастую запускала сбор средств на собственной краудфандинговой площадке Youpin, которая доступна только в Китае. Теперь же некоторые новые проекты будут появляться и на международной площадке Indiegogo. На данный момент запущены две кампании и всего за несколько дней они собрали 1500% и 6000% от запланированных инвестиций.

Первыми устройствами, инвестирование которых может поддержать любой желающий, стали беговая дорожка WalkingPad R1 Pro и электрическая зубная щетка Oclean X Sonic Toothbrush.

Обновленная версия компактной беговой дорожки WakingPad R1 Pro, по заверению производителя, экономит до 90% пространства в комнате по сравнению с классическим полноформатным устройством. Стоимость новинки составляет 429 долларов.

Зубная щетка Oclean X Sonic Toothbrush оснащена датчиком давления, миниатюрным дисплеем с полезной информацией и поддерживает синхронизацию со смартфоном. Встроенный ассистент может дать рекомендации пользователю сменить наклон головы или самой щетки для наилучшей очистки полости рта. Предусмотрены четыре режима работы: базовый, массажный, режим для чувствительных зубов и десен, а также отбеливающий.

Емкость встроенного в зубную щетку аккумулятора составляет 800 мАч, этого достаточно для 20 дней автономной работы. Комплектация предусматривает магнитную зарядную станцию, способную полностью подзарядить устройство всего за два часа. Стоимость Oclean X Sonic Toothbrush составляет 55 долларов.