25.12.2019

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Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым набором

Xiaomi MIIW Elite

Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе беспроводную механическую клавиатуру MIIW Elite и новую беспроводную мышь.

Клавиатура MIIW Elite с 85 клавишами круглой формы получила механические переключатели с ножничным механизмом. Модель толщиной 7,8 мм подключается к ПК через интерфейс Bluetooth или по радиоканалу с помощью USB-ресивера.

На корпусе новинки, между клавишами Alt и Ctrl справа от пробела, предусмотрена дополнительная клавиша, долгое нажатие на которую активирует функцию преобразования голоса в текст — HKUST Xunfei.  Кнопку также можно использовать для активации различных интеллектуальных команд, таких как запрос прогноза погоды, курса валют и так далее.

Помимо этого, компания также выпустила базовую версию клавиатуры MIIW 85, которая не оснащена системой голосового ввода.

Также Xiaomi представила новую беспроводную мышь MIIW Elite, которая получила симметричный дизайн и нескользкую текстуру. Модель имеет съемный кожух с магнитным креплением и поддерживает возможность регулировки высоты для адаптации под руку пользователя.

Xiaomi MIIW Elite

Клавиатура MIIW Elite и мышь стоят по 42 доллара, а базовая версия клавиатуры предлагается за 25 долларов.

Все новинки уже доступны для предварительного заказа. Продажи начнутся 25 февраля 2020 года.

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