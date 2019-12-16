Xiaomi анонсировала smart-дисплей Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8

Компания Xiaomi анонсировала smart-дисплей под названием Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8.

Устройство имеет 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 800 точек. Экран имеет высокое качество изображения и олеофобное покрытие, поэтому на нем не остаются отпечатки пальцев. Xaiomi также отмечает, что дисплей полностью ламинирован, чтобы уменьшить отражение.

На рамке в верхней части располагается камера для организации видеотелефонии и ведения фото/видео-съемки. Кнопки включения и регулировки громкости находятся за правой стороной дисплея. В базу встроена качественная акустическая система с 50,8-миллиметровым 10-ваттным излучателем и тремя сабвуферами. Упомянута поддержка DTS.

Гаджет способен взаимодействовать с самой разной техникой в умном доме: это климатические установки, осветительные приборы, камеры наблюдения, smart-замки, телевизоры и так далее.

За возможности беспроводной связи отвечают контроллер Bluetooth 5.0 и адаптер Wi-Fi 802.11ac. Говорится о совместимости со смартфонами под управлением операционных систем Android и iOS.

Компания сообщила, что до 31 марта 2020 года она выпустит обновление, которое позволит подключать новые устройства умного дома к интеллектуальному дисплею при помощи голоса. Эта функция будет ограничена устройствами Mijia, кроме того, она не будет работать с камерами наблюдения, дверными замками и звонками.

Xiaomi Mi AI Touchscreen Pro 8 будет поддерживать видеозвонки на новые модели телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro, функция будет добавлена в обновлении, которое выйдет до 28 февраля следующего года.

Устройство может служить будильником, цифровой фоторамкой и подойдет для прослушивания музыки. Цена составляет ориентировочно 85 долларов, продажи начнутся 18 декабря.