Вышло обновление YouTube Music, которое упростит поиск новой музыки

Вышло обновление музыкального сервиса YouTube Music. На главной странице сервиса теперь будет отображаться три плейлиста: Discover Mix, New Release Mix и Your Mix. Все они нацелены на предоставление пользователю быстрого доступа к новым трекам, которые могут его заинтересовать.

В Discover Mix каждую среду будет предлагаться 50 подобранных треков от исполнителей, которых пользователь никогда не слушал. В этот плейлист также попадут малоизвестные треки от музыкантов, с творчеством которых слушатель уже знаком.

New Release Mix нацелен на предоставление новых треков любимых артистов пользователя и песен, которые могут ему понравиться. Этот список будет меняться каждую пятницу и пополняться в течение недели по мере выхода свежих релизов.

В Your Mix будут предлагаться треки исполнителей, которые известны пользователю, подобранные сервисом на основе предпочтений. Этот плейлист будет постоянно обновляться и смешивать содержимое.

Обновление YouTube Music уже доступно для всех пользователей в приложениях для iOS, Android и в веб-версии сервиса.