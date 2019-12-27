VR-перчатки Teslasuit Glove позволят чувствовать виртуальные объекты

Британская компания Teslasuit разработала VR-перчатки Teslasuit Glove, которые позволяют ощутить объекты, представленные в пространстве виртуальной реальности, пишет The Verge. Также устройство собирает биометрические данные своего владельца.

Перчатки предназначены для тренировок, медицинской реабилитации и других профессиональных применений. Они сочетают в себе несколько различных технологий для одновременного создания ощущений от прикосновения и удержания предметов, захвата движений рук пользователя, фиксирования пульса и других биометрических данных.

Эффект материализации предметов достигается при помощи девяти электродов, расположенных на каждом из пальцев. Пластиковая основа перчаток имитирует сопротивление и вибрацию.

VR-перчатки Teslasuit Glove оснащены пульсометром — он замеряет физические реакции пользователя и фиксирует его психическое и эмоциональное состояние.

Устройство будет представлено на выставке CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января 2020 года. Компания планирует начать продажи VR-перчаток во второй половине 2020 года.