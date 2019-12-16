Volkswagen запустит в Катаре электрические шаттлы-беспилотники

Концерн Volkswagen AG и Инвестиционное управление Катара (Qatar Investment Authority, QIA) заключили соглашение о внедрении в систему общественного транспорта Дохи, столицы страны и крупнейшего города, беспилотных автобусов и фургоны.

Контракт предполагает участие в проекте под названием Project Qatar Mobility четырех брендов VW Group, в том числе Volkswagen Commercial Vehicles, шведского автопроизводителя Scania, мобильного сервиса «такси-шеринга» MOIA и дочерней компании Audi — Aut Automotive Intelligent Driving (AID).

QIA и Volkswagen сообща создадут необходимую цифровую платформу и физическую инфраструктуру для интеграции роботизированных машин в существующую транспортную сеть, которая уже развернута в Дохе. AID и MOIA будут отвечать за разработку программного обеспечения в рамках нового сервиса.

Парк самоуправляемых транспортных средств будет включать 35 шаттлов Volkswagen ID. BUZZ, каждый из которых сможет перевозить до четырех пассажиров по частично фиксированным маршрутам. Еще 10 автобусов шведской марки Scania будут использоваться для больших групп пассажиров.

Катар — идеальная тестовая площадка для Volkswagen, поскольку это арабская страна с хорошим климатом, которая к тому же примет чемпионат мира по футболу в 2022 году (к этому событию власти строят и уже построили множество отличных дорог и всячески обновляют городскую инфраструктуру).

Согласно планам, тестирование беспилотных шаттлов и автобусов в закрытом режиме начнется в следующем году. Сам проект полноценно запустят в 2022 году, к чемпионату.