Volkswagen предлагает использовать роботов для автономной зарядки электромобиля

Компания Volkswagen придумала, как упростить зарядку электромобилей. Разработанный ее инженерами робот позволит в будущем заряжать электромобили полностью автономно. Благодаря таким передвижным модулям любое парковочное место может стать зарядной станцией.

Мобильная система зарядки состоит из двух блоков: робота и устройства хранения энергии. Вызвать роботизированную станцию водитель сможет через приложение для смартфона или автомобильную систему.

Робот буксирует устройство для зарядки к электромобилю, открывает разъем для зарядки, подключает к нему зарядное устройство и отправляется для обслуживания других транспортных средств. После завершения процесса зарядки робот возвращается к электромобилю для того, чтобы отключить зарядное устройство и доставить его к зарядной станции. Весь процесс зарядки проходит без участия человека. Робот оснащен целым рядом сканеров и датчиков для обеспечения его свободного перемещения по автостоянке.

Каждый аккумуляторный блок имеет емкость 25 кВт·ч и обеспечивает быструю зарядку мощностью до 50 кВт.