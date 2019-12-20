20.12.2019

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В Японии будет установлен третий квантовый компьютер IBM Q System One

IBM Q System One

Компания IBM договорилась о сотрудничестве с Токийским университетом в сфере квантовых вычислений. Также компания приняла решение разместить третью в мире по счету установку Q System One на одной из своих японских площадок (первые две размещены в Германии и США).

IBM и Токийский университет вместе будут работать по трем направлениям. Во-первых, партнеры намерены создавать прикладные квантовые решения для промышленности. Во-вторых, сотрудничество призвано развить технологии квантовых вычислительных систем. И в-третьих, цель партнерства — улучшение квантовой науки и образования.

«IBM и Токийский университет также создадут первый в своем роде центр технологий квантовых систем для разработки аппаратных компонентов, которые будут использоваться в квантовых компьютерах следующего поколения. Центр будет включать лаборатории для разработки и тестирования новых аппаратных компонентов для квантовых вычислений, включая расширенные возможности криогенных и микроволновых испытаний».

На базе студенческого городка Токийского университета планируется создать среду для привлечения к исследованиям и работам по квантовым проектам студентов и преподавателей.

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