В Мексике строится первый в мире поселок из домов, напечатанных на 3D-принтере

На юге Мексики, в рамках благотворительного проекта New Story, начато строительство маленького поселка, в котором все дома будут изготовлены по технологии 3D-печати.

Пятьдесят мексиканских семей, чей доход не превышает 80 долларов в месяц, получат такие дома в новом поселке в штате Табаско. Жилье напечатано на десятиметровом принтере ICON. Площадь одноэтажных домов с небольшой террасой составляет 46,4 кв. м — две спальни, гостиная, кухня и санузел. Известно, что уже успели построить два таких дома, но до конца 2020 года должны появиться еще 48.

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Жилье спроектировано с учетом всех стандартов безопасности, включая прочный фундамент, поскольку поселок расположен в сейсмически опасной зоне, где часто бывают еще и наводнения. В будущем он должен стать частью большого района со всей необходимой социальной инфраструктурой, мастер-план которого разрабатывали в сотрудничестве с местными властями.

В новые дома люди смогут заселиться только через год, когда будет закончен последний дом, поскольку во время строительства в регионе слишком опасно жить. Все дома в поселке выдали бесплатно — большинство из тех, кто в них переедет, прежде жили в ветхих лачугах. New Story несколько лет искала деньги на реализацию проекта. Прежде организация строила дома для нуждающихся традиционным методом, но теперь, как считают ее представители, 3D-печать стала оптимальным решением проблемы жилья для малоимущих.