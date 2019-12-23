В Калифорнии появится электрическая пожарная машина

Агентство противопожарной защиты Менло-Парка (Калифорния) заказало у австрийской компании Rosenbauer Group пожарную машину на электротяге. Стоимость транспортного средства составляет 1,11 млн. долларов. Машина преимущественно работает от электромотора и только в экстренных ситуациях переключается на дизельный генератор.

Спасательная машина, оснащенная насосами, резервуарами и другим оборудованием для пожаротушения, была спроектирована Rosenbauer Group с учетом инноваций в пожаротушении и эргономике, а также требований к защите окружающей среды.

Производитель утверждает, что при разработке автомобиля во внимание принимались прогнозируемые изменения возраста и пола пожарных в будущем, а также такие факторы, как миграция, урбанизация и возможность подключения.

Пожарная машина окрашена в салатовый цвет, а не в традиционный красный. «Чтобы увеличить приметность, а также подчеркнуть особую и экологическую важность концепта пожарной машины, мы выбрали салатовый цвет», — отмечает компания на своем веб-сайте.

На одном заряде аккумулятора автомобиль способен преодолевать до 30 км пути. У него имеется два электродвигателя, способных обеспечить работу водяных насосов в течение 30 минут. Кроме этого, есть также дополнительный модуль с дизельным двигателем и генератор для более длительного использования пожарной машины. Длина равна 7,6 м, высота — 3,06 м. Ширина машины, равная 2,35 м, позволит, как утверждает производитель, выполнять задачи в густонаселенных районах.

Серийная сборка электрических пожарных машин начнется в 2021 году.