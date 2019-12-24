В Google Фото появится удобная видеофункция

Компания Google в течение последних нескольких месяцев выпустила ряд новых функций для фирменного сервиса «Фото».

Google готовит еще одну опцию, связанную с просмотром видео. Речь идет о возможности зумирования видеоролика прямо во время воспроизведения. Суть такого нововведения в том, что приложение позволяет выполнять с видео те же операции, что и со статической фотографией, что ранее было недоступно. В частности, приближение объекта на ролике не требует остановки или нажатия на паузу. Это позволяет показать разные моменты вблизи.

Сейчас новая функция проходит тестирование и доступна лишь ограниченному числу пользователей, обновивших приложение Google Фото до версии 4.33. Пока Google не сообщила точную дату выхода апдейта, в котором зумирование видеороликов будет активировано по умолчанию для всех.