В Epic Games Store началась праздничная распродажа и раздача Into the Breach

Компания Epic Games запустила масштабную новогоднюю распродажу, во время которой раздаст 12 бесплатных игр. Раздача будет происходить ежедневно, с 19 декабря по 1 января, до конца акции.

Первой бесплатной игрой стала одна из лучших тактических стратегий последних лет — Into the Breach от создателей Faster than Light (FTL). Игру можно забрать до вечера 20 декабря.

Into the Breach вышла на ПК в 2018 году и получила неплохие отзывы критиков.



Также в Epic Games Store стартовала праздничная распродажа, которая продлится до 1 января. На большую часть игр из списка действуют скидки до 50%.

Red Dead Redemption 2 — скидка 20%;

Star Wars Jedi: Fallen Order — скидка 17%;

Borderlands 3 — скидка 35%;

Control — скидка 33%;

The Outer Worlds — скидка 25%;

Metro Exodus — скидка 50%;

The Division 2 — скидка 75%;

Hades — скидка 20%;

Observation — скидка 50%;

Afterparty — скидка 20%.

С полным списком можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

В рамках распродажи можно также получить купон на дополнительную скидку 10 долларов на определенные игры. Если использовать купон до конца распродажи, то пользователь получит еще один на такую же сумму. Все купоны действуют до 1 мая 2020 года.