В 2020 году Volkswagen представит 34 новые модели автомобилей

В 2020 году бренд Volkswagen представит 34 новые модели по всему миру, в том числе двенадцать внедорожников и восемь электрических или гибридных автомобилей. Инвестиции бренда составят 19 млрд. евро в будущие технологии до 2024 года, из которых 11 млрд. предназначаются для развития сегмента электрической мобильности.

Инвестиции и новые модели демонстрируют, что производитель продолжает работать над своим обязательством достичь нулевых показателей выбросов углерода к 2050 году. К 2025 году выбросы CO2 от производства должны быть уменьшены вдвое. Долгосрочной целью Volkswagen является выпуск 75 электромобилей и 60 гибридов к концу следующего десятилетия.

2019 год был успешным годом для автомобильных премьер Volkswagen: в частности, если брать электрифицированные модели, то были представлены гибридные версии Golf 8 и полностью электрический ID.3.