В 2020 году электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на электромобили Model 3, произведенных в Китае, на 20% и более в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственных информаторов. Поскольку продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей замедляются, такой шаг призван привлечь покупателей.

Сейчас цены на электромобили, которые выпускаются на новом шанхайском заводе Tesla, начинаются ориентировочно с 50800 долларов. Сообщается, что для снижения цен автопроизводитель стремится использовать больше местных компонентов. Тогда объем импорта станет меньше — соответственно упадут китайские пошлины.

Львиная доля в уменьшении себестоимости Model 3 будет достигнута за счет аккумуляторов, которые, как правило, являются наиболее дорогой частью электромобиля. Tesla в настоящее время полагается на японскую корпорацию Panasonic для производства батарей, но недавно она согласилась покупать батареи на заводе LG Chem. Также Tesla заключила договор об использовании в следующем году батарей китайской компании Amperex Technology.