25.12.2019

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Twitter запретил публиковать анимированные PNG-файлы

Twitter

Социальная сеть Twitter запретила использование анимированных изображений формата PNG (APNG, Animated Portable Network Graphics). Как выяснилось, они в редких случаях использовались с целью провоцирования приступов у людей, страдающих эпилепсией.

На такой шаг разработчики пошли после того, как на платформе Twitter была выявлена программная ошибка, позволяющая автоматически запускать анимированные PNG-файлы, даже если у пользователя активирована соответствующая настройка, запрещающая это делать. Пользователи больше не смогут добавлять к своим публикациям анимацию указанного формата, но уже размещенные на площадке APNG-записи удалены не будут.

«Мы хотим, чтобы каждый мог безопасно пользоваться Twitter. Анимированные PNG были веселыми, но они не соответствовали настройкам автовоспроизведения, поэтому мы убираем возможность добавлять их в твиты. Это делается для безопасности людей, чувствительных к движению и мерцающим изображениям, включая страдающих от эпилепсии».

В дальнейшем анимация будет доступна только для GIF-изображений.

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