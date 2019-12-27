27.12.2019

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Турция планирует производить 175 тыс. собственных электромобилей в год

электромобилей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первых турецких электромобилей. Церемония презентации автомобилей прошла сегодня, 27 декабря, в районе Гебзе близ Стамбула.

Распоряжение президента о запуске в серийное производство первого турецкого электромобиля было ранее опубликовано в официальной правительственной газете Resmi Gazete.

Турция планирует производить 175 тыс. собственных электромобилей в год, в рамках проекта, рассчитанного на 13 лет стоимостью 3,7 млрд. долларов. Государство намерено закупать 30 тыс. электромобилей до 31 декабря 2035 года.

Консорциум «Инициативная группа «Турецкие автомобили» (TOGG), который займется выпуском электрокаров, был создан в 2018 году пятью промышленными группами. Глава компании Рифат Хисарджиклыоглу сообщил, что строительство автозавода в провинции Бурса на северо-западе Турции, завершится в 2021 году, а через год с конвейера сойдет первый автомобиль.

Новый завод предоставит более 4 тыс. рабочих мест, в том числе 300 мест квалифицированным специалистам.

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