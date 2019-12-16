18.12.2019

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Суперкомпьютер IBM AiMOS послужит для создания новых компьютеров

IBM AiMOS

Компания IBM сообщила о запуске суперкомпьютера AiMOS (Artificial Intelligence Multiprocessing Optimized System), который будет использоваться для создания новых компьютеров. Система размещена в Политехническом институте Ренсселера в Нью-Йорке (Rensselaer Polytechnic Institute).

Производительность AiMOS составляет 8 петафлопс (квадриллион вычислений в секунду), что делает этот суперкомпьютер самым мощным среди всех, установленных когда-либо в частном университете. Он занял 24-е место в мировом рейтинге Top 500, который обновляется дважды в год.

Политехнический институт Ренсселера намерен использовать AiMOS для разработки новых чипов и вычислительного оборудования, которое можно применять для выполнения связанных с искусственным интеллектом задач.

Поскольку ИИ-алгоритмы становятся все более сложными, аппаратные платформы, на которых они работают, также должны быть гораздо мощнее, чтобы эффективно обрабатывать их. Возможности AiMOS будут использоваться для совершенствования графических и центральных процессоров, а также аппаратных ускорителей. Компания IBM планирует оказывать поддержку в разработке такого оборудования.

AiMOS будет использоваться и в других проектах Политехнического института Ренсселера. Среди которых — инициатива по мониторингу окружающей среды, в рамках которой ежегодно с датчиков собирается более 9 Tb данных.

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