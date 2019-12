Stack Overflow: 7 инструментов программирования, за знание которых работодатели готовы платить тысячи долларов

Сайт для программистов Stack Overflow на основании опроса пользователей об их заработке, образовании, рабочем опыте и инструментах, которые они используют, назвал 7 навыков, за которые работодатели готовы платить больше всего.

1. Elasticsearch

Elasticsearch – программная поисковая система. Это open-source инструмент, который любой пользователь может бесплатно использовать и модифицировать.

2. React

React — это JavaScript-библиотека для программирования сайтов и мобильных приложений. React создали разработчики Facebook, но теперь он развивается как open-source проект. Над развитием React работает обширное сообщество разработчиков, а используется он в таких популярных сервисах, как Twitter, Pinterest, Asana, Uber, Airbnb и многих других.

3. Apache Spark

Еще один open-source инструмент — Apache Spark, который используют для обработки и анализа больших и сложных массивов данных. Разработчики применяют Apache Spark из-за его скорости и сочетаемости с популярными языками программирования — Python и Java.

4. Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud Platform

Облачные технологии популярны как никогда, и многие компании переносят в такие хранилища свои данные и программы. Чаще всего они выбирают Microsoft Azure, Amazon Web Services или Google Cloud. Поэтому особым спросом пользуется умение адаптировать и писать приложения для работы в облаке.

5. Go

Go — разработанный Google open-source язык программирования для работы с масштабным программным обеспечением. Он похож на язык программирования C, который часто используют для написания операционных систем. По информации GitHub, Go — один из самых быстрорастущих по частоте использования языков программирования.

6. Redis

Redis — популярная база данных с открытым исходным кодом. По результатам опроса Stack Overflow, Redis оказалась самой любимой разработчиками базой данных.

7. Scala

Scala — язык программирования, используемый в приложениях для работы с большими данными.