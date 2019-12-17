18.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияSpaceX запустила Falcon 9 с новым спутником связи

SpaceX запустила Falcon 9 с новым спутником связи

SpaceX

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 — совместным проектом Японии и Сингапура. Аппарат предназначен для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Запуск произошел этой ночью с мыса Канаверал во Флориде. Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp и сингапурской Kacific Broadband Satellites.

На носителе Falcon 9 была использована первая многоразовая ступень, которая уже применялась для запуска двух грузовых кораблей компании SpaceX. После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в 650 км от побережья Флориды в Атлантике.

ТЕГИ:
Intel приобрела израильского производителя чипов для искусственного интеллекта Habana за 2 млрд. долларов
В Мексике строится первый в мире поселок из домов, напечатанных на 3D-принтере
Новости по теме
Статьи
Космический корабль SpaceX Stars
События
SpaceX сегодня запустит еще 60 с
События
SpaceX успешно провела экстремал
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!