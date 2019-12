SpaceX запустила Falcon 9 с новым спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 c телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 — совместным проектом Японии и Сингапура. Аппарат предназначен для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Запуск произошел этой ночью с мыса Канаверал во Флориде. Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp и сингапурской Kacific Broadband Satellites.

На носителе Falcon 9 была использована первая многоразовая ступень, которая уже применялась для запуска двух грузовых кораблей компании SpaceX. После отделения от ракеты Falcon 9 первая многоразовая ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в 650 км от побережья Флориды в Атлантике.