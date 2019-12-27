Создан компьютер размером с визитку и стоимостью 2,88 доллара

Инженер Джордж Хиллиард (George Hilliard) разработал уникальный компьютер, по своим габаритам и дизайну напоминающий визитную карточку. Он работает на Linux и может использоваться в качестве USB-накопителя, а его стоимость при этом не превышает 3 доллара по актуальному курсу валют. Весь процесс создания компьютера он описал в своем личном блоге.

Компьютер лишь стилизован под визитку — Хиллиард разработал дизайн карточки и нанес принт на полноценную двухслойную печатную плату. Толщина ПК варьируется от 1 мм в месте размещения компонентов до 2 мм в районе USB-коннектора. Это было необходимо, чтобы при подключении к USB-разъему компьютер крепко держался в нем.

По своим возможностям детище Хиллиарда не дотягивает до популярных одноплатных компьютеров, в том числе и до Raspberry Pi Zero, который стоит ненамного дороже – 5 долларов. С другой стороны, в сравнении с этой моделью компьютер-визитка располагает как минимум одним преимуществом.

Компьютер Raspberry Pi Zero поставляется без встроенной памяти, тогда как изобретение Хиллиарда обладает ею, хотя ее объем составляет всего 8 Mb. Инженер предусмотрел два варианта использования ПК, и первый из них – это применение в качестве внешнего накопителя. В этом случае на него поместится примерно столько же информации, сколько можно записать на пять классических 3,5-дюймовых дискет. Второй вариант – использование по прямому назначению, то есть в качестве компьютера. Изобретение базируется на ARM-процессоре Allwinner F1C100s. Чип размерами 10х10 мм вмещает 32-мегабайтный модуль оперативной памяти, что позволило сократить количество элементов микроэлектроники на визитке.

Компьютер работает на Linux и поставляется с двумя интерпретаторами Python. Все программное обеспечение весит около 2,4 Mb, и, по словам изобретателя, система загружается всего за 6 секунд.

Хиллиард понимает, что возможности его компьютера сильно ограничены, в том числе и на фоне малого объема памяти, но конструкция ПК позволяет использовать более вместительные накопители. Конечно, в этом случае конечная стоимость устройства может вырасти. Хиллиард пояснил, что выбор всех компонентов его компьютера был связан в первую очередь с их размерами. Вторым критерием отбора была итоговая стоимость.

При выборе процессора он сперва остановился на модели STM32F4, но затем отказался от нее по двум причинам – во-первых, она стоила в районе 9 долларов, во-вторых, она работает с внешним модулем оперативной памяти, места под который на карте Хиллиарда не было. Вторым вариантом был чип Allwinner V3s с интегрированными 64 Mb оперативной памяти. Здесь изобретателя не устроила стоимость, составлявшая 4 доллара. В итоге Хиллиард остановился на Allwinner F1C100s – его устроила стоимость (0,9 долларов), но пришлось смириться с меньшим по сравнению с V3s объемом оперативной памяти. Дизайн печатной платы Хиллиард разработал в специализированной программе KiCAD.

В качестве ПО Хиллиард использовал Linux версии 5.2. На роль загрузчика он выбрал Das U-Boot, распространяющийся по лицензии GNU GPL и ориентированный на встроенные устройства архитектур MIPS, PowerPC, ARM и др. По его словам, по умолчанию загрузчик не хотел работать с процессором Allwinner F1C100s, и ему пришлось модифицировать его код.