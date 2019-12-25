Сооснователь Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании

Сооснователь и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) покидает совет директоров компании в конце этого года. Об этом сообщает пресс-служба Uber.

«Uber Technologies объявляет о том, что Трэвис Каланик покинет совет директоров компании с 31 декабря 2019 года, чтобы сосредоточиться на своей новой деловой и благотворительной деятельности», — говорится в сообщении.

Комментируя свой уход из компании, которую он когда-то основал, Каланик отметил:

«Uber был частью моей жизни на протяжении последних 10 лет. В конце десятилетия, когда компания стала публичной, мне кажется, что наступил подходящий момент для того, чтобы сосредоточиться на своих текущих деловых и благотворительных целях».

Трэвис Каланик основал компанию Uber, оказывающую услуги заказа такси, вместе с Гарреттом Кэмпом (Garrett Camp) в 2009 году. В декабре The Wall Street Journal сообщила, что с начала ноября 2019 года Каланик продал более чем 90% своей доли в Uber за 2,5 млрд. долларов.

Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber в июне 2017 года после серии скандалов из-за слежки за водителями и домогательств. Компанию возглавил Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi). Вместе с тем Трэвис Каланик тогда остался в совете директоров.

В настоящее время Каланик занимается своим новым проектом — стартапом CloudKitchens, который строит помещения под кухню и сдает их в аренду ресторанам, работающим только на доставку.