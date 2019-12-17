Смартфон Realme X2: Snapdragon 730G и 64 Мп камера

Компания Realme представила новый смартфон среднего уровня Realme X2. Устройство оснащено 6,4-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Аппаратная основа новинки — процессор Snapdragon 730G (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), изготовленный по 8-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти в разных конфигурациях составляет 4, 6 или 8 Gb, встроенного накопителя — 64 или 128 Gb. Дополнительно расширить встроенное хранилище можно с помощью карты памяти microSD до 256Gb.

Основная камера представлена четырьмя сенсорами: основной датчик на 64 Мп (f/1.72), 8 Мп (f/2.25, 119˚), 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4, макрообъектив). Фронтальная камера разместилась в каплевидном вырезе экрана, разрешение датчика составляет 32 Мп (f/2.0).

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью до 30 Вт. Производитель заверяет, что всего за 30 минут смартфон способен зарядиться до 67%.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, Dual 4G VoLTE, GPS, ГЛОНАСС, USB Type-C. Габариты: 158,7 х 75,2 х 8,6 мм, вес — 182 гр.

Стоимость смартфона Realme X2 за версию 4/64 Gb памяти составляет 238 долларов. Модификация с 6/128 Gb обойдется покупателям в 266 долларов, а версия с 8/128 Gb будет предлагаться за 280 долларов. Продажи начнутся 20 декабря.