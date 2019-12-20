Смартфон OPPO A91: четыре камеры и 8 Gb ОЗУ

Китайская компания OPPO официально представила смартфон среднего уровня A91.

Устройство получило 6,4 дюймовый AMOLED-дисплей Full HD+ с разрешением 2400 х 1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и встроенным сканером отпечатков пальцев. Есть поддержка технологии DC Dimming и фильтр синего излучения для защиты глаз.

Аппаратная основа смартфона — процессор MediaTek Helio P70, объединяющий четыре ядра ARM Cortex-A73 с частотой до 2,1 GHz и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 GHz. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной — 128 Gb. Дополнительно расширить объем внутреннего хранилища можно с помощью карт microSD до 256 Gb.

Основная камера представлена четырьмя модулями: 48 Мп (f/1.8, 1/2.0″) + 8 Мп (f/2.2, широкоугольная оптика) + 2 Мп (f/2.4, макрообъектив) + 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Фронтальная 16 Мп (f/2.0) камера встроена в каплевидный экранный вырез.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. По заявлению производителя, благодаря поддержке технологии VOOC 4.0 мощностью 30 Вт аппарат способен зарядиться до 50% за 30 минут. Вес — 172 гр. Применена операционная система ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, LTE.

Смартфон OPPO A91 в красном, черном и голубом цветах корпусах поступит в продажу 26 декабря по цене 285 долларов.