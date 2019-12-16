18.12.2019

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Самый популярный видеоблогер PewDiePie временно покидает YouTube

PewDiePie

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг (Felix Arvid Ulf Kjellberg), известный под ником PewDiePie, объявил о намерениях взять паузу. Чельберг предупредил своих поклонников, что в начале 2020 года возьмет перерыв и перестанет публиковать новые ролики на YouTube. Он заявил, что устал и не назвал конкретных сроков возвращения на платформу.

«Не знаю, видно ли по мне, но я чувствую себя очень уставшим. Просто хотел, чтобы вы знали — в начале следующего года меня не будет какое-то время. Я объясню причины позже, но хотел предупредить об этом заранее», — заявил Чельберг.

Делая свое заявление, PewDiePie использовал в качестве темы обсуждения новые правила YouTube, связанные с видеороликами, которые содержат угрозы, оскорбления и преследования кого-либо. Блогер добавил, что хотел бы подумать о чем-то, кроме YouTube, «впервые за 10 лет».

PewDiePie создал свой канал на YouTube 29 апреля 2010 года, а в июле 2012 года он привлек первый миллион подписчиков. Канал Феликса PewDiePie Чельберга является самым популярным на YouTube среди одиночных блогеров. У него более 102 млн. подписчиков, а общее количество просмотров превысило 24 млрд.

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