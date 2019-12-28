Итоги 2019 года

Уходящий год можно назвать годом «осторожного» запуска сетей 5G в мире. Правда, три оператора связи China Mobile, China Telecom и China Unicom, контролируемые китайским правительством, объявили об одновременном запуске сетей связи пятого поколения в десятках городов Китая. Но не исключено, что таким образом в Пекине демонстрируют, что торговая война с США не помешает планам страны стать технологической сверхдержавой. Операторы мира продолжают осторожничать с запуском даже тестовых сетей, а производители оборудования пока не рассчитывают, что их инвестиции окупятся в ближайшие годы. Ведь даже в случае запуска 5G полноценное распространение этого стандарта займет не менее 10 лет, хотя данная технология интересна как бизнесу, так и государственному сектору. 5G будет востребована для Умных городов, для управления беспилотным транспортом и систем Интернета вещей. Тем не менее запуск сетей 5G был в тренде весь 2019 год и даже азербайджанский оператор сотовой связи Azercell в сотрудничестве с компанией Ericsson стал предлагать всем желающим возможность протестировать сеть 5G в центре Баку. Однозначно, эта тема будет стремительно развиваться в новом году, а пока давайте вместе постараемся вспомнить другие знаковые события в IT-сфере, произошедшие в 2019 году в мире и в Азербайджане.

IOI 2019

Начать хотелось бы с этого события, так как Баку не так часто принимает мероприятия подобного масштаба. В августе в Баку прошла 31-я Международная олимпиада по информатике IOI 2019. Организаторами IOI 2019 в Баку выступили Университет ADA, Министерство образования и Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

В этом году в олимпиаде участвовал 331 школьник из 88 стран. Олимпиада проводилась в 2 тура по 5 часов каждый, где нужно было решить по 3 задачи. Первый тур прошел 6 августа, а второй — 8 августа. Победителям олимпиады были вручены бронзовые, серебряные и золотые медали. Среди них 28 человек были награждены золотыми, 54 — серебряными и 81 — бронзовыми медалями. Член сборной США Бенджамин Ки (Benjamin Qi) показал самые высокие результаты и был награжден специальной медалью, а президент IOI Грег Ли (Greg Lee) выразил огромную благодарность всем принимавшим участие в подготовке и проведении Международной олимпиады в Баку.

Юбилеи

12 марта Всемирная паутина отметила свое 30-летие. В 1989 году британский специалист в области информатики сэр Тимоти Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) предложил руководству швейцарской лаборатории CERN проект публикации гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками. Такой подход позволил существенно облегчить поиск и хранение информации во внутренней сети лаборатории, обеспечивая доступ к данным с любого компьютера, подключенного к Всемирной паутине (World Wide Web или WWW).

«Дебютом интернета» считается американская военная сеть ARPANET, запущенная в 1969 году и состоявшая из четырех компьютеров. Но именно World Wide Web лег в основу того, что сейчас понимают простые пользователи под «интернетом». Позднее изобретатель реализовал придуманную им блок-схему в виде готового проекта, написав язык HTML, а также приложения под названиями HTTP и WorldWideWeb.app. Последнее стало первым веб-браузером с функцией редактора страниц. Первые внешние web-серверы начали полноценно функционировать уже в 1993 году. На сегодняшний день интернет насчитывает около 2 млрд. сайтов. С этим юбилеем совпало и 15-летие Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY, на протяжении этих лет оценивающей национальные web-сайты, социальные страницы, приложения и проекты в сфере интернета.

В этом году компания Samsung Electronics отметила свой 50-летний юбилей. Благодаря своим успехам в области развития цифровых технологий и производства электроники, компания признана глобальным технологическим лидером и сегодня входит в десятку ведущих мировых брендов. Кроме этого, свой 10-летний юбилей отпраздновал бренд Galaxy S.

35 лет назад начала свой путь новаторства и инноваций компания Lenovo. Одиннадцать смельчаков-основателей компании в 1984 году отправились в невероятное путешествие к инновационному будущему, которое продолжается до сих пор. Скорость и новизна всегда пугают, ведь они могут стать причиной как головокружительного успеха, так и сокрушительного поражения. Основатели компании выбрали движение вперед с невероятной скоростью и не ошиблись. История бренда — это путь инноваций: от платы, которая приспосабливала компьютеры IBM к сложным китайским иероглифам, до первых ноутбуков ThinkPad на борту Международной космической станции.

25-летний юбилей в уходящем году отпраздновала и Азербайджанская Международная Выставка «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» bakutel, которая за эти годы стала не только самой масштабной IT-выставкой в Прикаспийском регионе, но и превратилась в уникальную бизнес площадку для нетворкинга. Ежегодно более 10000 посетителей на выставке получают представление о самых современных тенденциях и разработках, реальных кейсах для различных индустрий, общаются и налаживают контакты с солидными игроками IТ-индустрии и со стартапами.

Запуски и «запуски» SpaceX

Частная компания Илона Маска SpaceX вывела в коcмос пилотируемый корабль Crew Dragon. Правда, в первом тестовом запуске, на его борту находился только манекен «Рипли» в скафандре астронавта. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Первая ступень благополучно вернулась на землю и может быть использована для дальнейших запусков. Космический корабль Crew Dragon по планам должен пристыковаться к МКС 3 марта 2020 года. Он доставит на станцию около 160 полезных грузов, но главная цель первой миссии — испытание корабля. По планам он отстыкуется от МКС 8 марта и в тот же день должен вернуться на Землю. Запуск космического корабля Crew Dragon с настоящими астронавтами на борту запланирован на I квартал 2020 года. Crew Dragon рассчитан на четырех астронавтов.

Также SpaceX представила космический корабль Starship Mk1, построенный на заводе в Южном Техасе, который может доставлять людей и грузы на Луну, Марс или другие планеты Солнечной системы обратно на Землю. Правда, проверку амбициозный звездолет не прошел, так как в ходе проверки бортовых систем 20 ноября его носовой обтекатель «стартовал» отдельно от корпуса.

Предположительно авария произошла в момент повышения давления при испытании систем охлаждения. Верхняя часть корпуса оторвалась от космического корабля и упала неподалеку от стартовой площадки. «Цель сегодняшнего испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах ракеты, поэтому результат нельзя назвать полностью неожиданным», — заявили представители SpaceX. Ранее SpaceX сообщала, что ракета уже способна осуществлять полеты на малых высотах, а в ближайшие месяцы планируется запуск на орбиту. Вероятно, запланированный график будет смещен из-за происшествия. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

11 ноября компания SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников в рамках проекта по построению глобальной спутниковой широкополосной сети передачи данных Starlink. Хоть это и был второй запуск, именно он стал первым, после которого была осуществлена не только мягкая посадка первой ступени, но и повторно использован носовой обтекатель ракеты.

Что касается первой ступени, она используется уже в четвертый раз. Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink на борту состоялся со стартовой площадки Space Launch Complex 40 (SLC-40) базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Новые сервисы

Компания Google представила стриминговый игровой сервис Stadia. Это дополненная версия платформы Project Stream, позволяющая запускать современные игры в браузере Chrome. На презентации компания также представила игровой контроллер Stadia Controller, который подключается напрямую к серверам Google через Wi-Fi для минимизации задержки. Stadia позволяет запускать игры на любом устройстве с Chrome, в том числе со смартфонов. Платформа поддерживает разрешение 4K с частотой до 60 кадров в секунду с HDR, но в будущем разработчик обещает поддержку разрешения 8K с частотой до 120 кадров в секунду.

Геймплей можно транслировать прямо на YouTube в максимальном разрешении. Stadia поддерживает движки Havok, CryEngine, Unreal Engine и другие, а также кросс-платформенный мультиплеер. Подписка на сервер стоит 10 долларов в месяц, а цена контроллера составляет 129 долларов.

19 сентября начал работать игровой сервис Arcade компании Apple, на котором представлены эксклюзивные игры, созданные разработчиками специально для него. Цена подписки составляет 4,99 доллара в месяц, а на текущий момент на сервисе доступно более 100 игр. Пользователи могут загружать эксклюзивные игры для своих iPhone, iPad, Mac и Apple TV. В числе партнеров компании оказались именитые студии, знакомые каждому геймеру, включая Capcom, Konami и Annapurina Interactive.

А 1 ноября стартовал стриминговый видеосервис Apple TV+ с оригинальными телешоу и сериалами. Сервис, который, по заявлению компании Apple, объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, был запущен одноременно более чем в 100 странах мира и доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, а также на сайте tv.apple.com и на некоторых Smart-телевизорах Samsung. На момент премьеры в Apple TV+ предлагалось 8 оригинальных шоу и сериалов. Месячная подписка на сервис, который регулярно будет пополняться эксклюзивным контентом, также составляет 4,99 доллара для всей семьи.

Корпорация The Walt Disney Company запустила свой on-line кинотеатр Disney+. Новый потоковый сервис доступен на мобильных платформах iOS и Android. Приложение Disney+ также доступно на ipadOS и tvOS. Стоимость подписки составляет 6,99 доллара в месяц или 69,99 доллара в год. Подписка Disney+ поддерживает до 7 пользовательских профилей со своими настройками и предпочтениями и до 4 потоков одновременно. Кроме того, за 12,99 доллара в месяц Disney предлагает пакетную подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu. Кинотеатр запущен в ряде стран с огромной коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов Disney. Помимо доступа к огромному хранилищу классических и современных фильмов Disney, пользователи получат доступ к оригинальному контенту, например, сериалу The Mandalorian по вселенной Star Wars. В течение следующих двух лет компания планирует запустить Disney+ в большинстве регионов мира.

Поглощения

9 июля компания IBM сообщила о закрытии сделки по приобретению Red Hat за 34 млрд. долларов. За счет крупнейшей покупки в своей истории IBM сможет усилить облачный бизнес за счет акцента на гибридные решения. Генеральный директор Red Hat Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst) будет и дальше руководить компанией вместе со своей командой. При этом Уайтхерст будет подчиняться главе IBM Джинни Рометти (Ginni Rometty). Red Hat стала самостоятельным подразделением IBM, сохранив свои предприятия, бренды и практики.

Компания Hewlett Packard Enterprise объявила о закрытии сделки по приобретению производителя суперкомпьютеров Cray Inc за 1,4 млрд. долларов или 35 долларов в пересчете на одну акцию проданной компании. Покупка усилит портфель оборудования и программного обеспечения для высокопроизводительных вычислений (HPC), а также ускорит рост бизнеса в области искусственного интеллекта. «Объединяя Cray и HPE, мы создаем наиболее полный комплексный портфель продуктов в области вычислений, хранения данных, программного обеспечения и услуг в быстрорастущих сегментах рынка высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта», — заявил президент подразделения HPE Hybrid IT Фил Дэвис (Phil Davis).

Компания Broadcom Inc. завершила поглощение подразделения компании Symantec, занятого разработкой средств защиты корпоративных вычислительных платформ. О сделке было объявлено в августе этого года. Первоначально Broadcom пыталась поглотить компанию Symantec за сумму свыше 15 млрд. долларов. После длительных переговоров стороны остановились на сделке стоимостью 10,7 млрд. долларов, но в нее не вошли потребительские продукты Symantec и команда по их разработке (антивирус Norton, решения LifeLock и другие, направленные на защиту персональных данных). Компании Broadcom отошли бренд Symantec, разработчики корпоративных решений по защите данных и соответствующие продукты. В составе Broadcom подразделение Symantec возглавит бывший его руководитель Арт Гиллиланд (Art Gilliland).

В конце года Google объявила о покупке компании Fitbit, производящей носимые устройства, за 2,1 млрд. долларов. По условиям сделки, Fitbit присоединится к самому Google, как это было в случае с Nest. Выбор Fitbit даст Google более прочную основу для создания будущих носимых устройств с интегрированной Android, а сильный акцент компании на отслеживании показателей здоровья и занятий спортом, естественно, может быть интегрирован в существующее приложение Google Fit, предоставляя Google надежную альтернативу глубоко интегрированным между собой Apple Watch с iPhone. Остается надеяться, что данные о здоровье пользователей с устройств Fitbit не будут использоваться для рекламы Google.

Череда отставок

Известный дизайнер Джони Айв (Jonathan Ive) покинул компанию Apple спустя 30 лет. «Я не буду сотрудником Apple, но по-прежнему буду вовлечен в процессы внутри компании — я надеюсь, еще долгие годы. Мне кажется, что сейчас самое естественное и удобное время для того, чтобы привнести такое изменение», — говорит Джони Айв. Теперь Apple будет клиентом дизайн-бюро Джонатана Айва, но в то же время сам Айв получил независимый статус и может заниматься личными проектами. Занимать должность Айва в Apple никто не будет.

Лидеры дизайн-команды Эванс Ханки (вице-президент по промышленному дизайну) и Алан Дай (вице-президент по пользовательским интерфейсам) будут напрямую отчитываться перед главным операционным директором Джеффом Уилльясом, руководившим разработкой Apple Watch.

Председатель совета директоров Sony Кадзуо «Каз» Хираи (Kazuo Hirai) официально объявил о своем уходе из компании. Немногим менее года назад Хираи оставил пост главного исполнительного директора и президента, передав полномочия финансовому директору Кеничиро Йошиде (Kenichiro Yoshida) с которым он разработал и реализовал антикризисный план по превращению Sony из убыточного производителя гаджетов в успешную процветающую компанию, специализирующуюся на развлечениях и производстве компонентов для мобильных устройств.

Это событие знаменует завершение 35-летней карьеры Кадзуо Хираи в Sony. Но даже после ухода Хираи сохранил свое влияние и может участвовать в принятии важных решений в качестве старшего советника.

Джек Ма объявил об уходе с поста председателя Alibaba, передав эту должность нынешнему генеральному директору компании Даниэлю Чжангу (Daniel Zhang). Правда, об этом решении он объявил еще год назад. Ма продолжит работу в совете директоров Alibaba до следующего ежегодного собрания акционеров. Он также остается постоянным партнером группы Alibaba Partnership, состоящей из старших руководителей компаний и филиалов Alibaba Group. «Единственное, что я могу обещать всем, это то, что Alibaba никогда не был связан с Джеком Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba», — считает Ма, который планирует посвятить время благотворительности.

На рынке смартфонов новый тренд

В этом году сразу несколько компаний показало прототипы складывающихся смартфонов, но три компании продвинулись в этом отношении дальше всех. Раньше всех запустить продажи смартфона Galaxy Fold удалось компании Samsung. Практически сразу же после этого начались продажи Mate X от Huawei. Обе новинки были представлены в начале года, но пользователи за исключением небольшого числа блогеров, которым эти устройства компании предоставили для тестов, смогли приобрести их только осенью. Оба смартфона попали в нишу премиальных устройств как по качеству и характеристикам, так и по цене.

Следует отметить, что для Galaxy Fold и Mate X был разработан новый пользовательский интерфейс, оптимизированный под несколько экранов и предусматривающий возможность переключения между ними. В роли догоняющего выступила компания Motorola, которая в конце осени также представила складывающийся смартфон razr. Правда, эта модель в открытом состоянии представляет собой обычный 6,2” смартфон на базе операционной системы Android 9 Pie, тогда как Galaxy Fold и Mate X в открытом состоянии больше напоминают планшеты. Но даже такой форм-фактор производитель оценил в 1500 долларов. И это цена для США. В Европе новый razr, продажи которого стартуют в первом месяце 2020 года, будет стоить еще дороже.

Развод и смерть

Самый богатый человек в мире по версии Forbes, основатель компании Amazon, Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи сообщили о завершении бракоразводного процесса. После развода во владении Маккензи осталось 4% акций Amazon. Исходя из стоимости акций компании, доля жены Безоса оценивается примерно в 35,6 млрд. долларов. Но даже несмотря на потерю этих акций, Джефф Безос останется самым богатым человеком в мире.

По словам Маккензи Безос, она согласилась оставить бывшему мужу все акции газеты Washington Post и компании Blue Origin. Кроме того, она не будет претендовать на 75% их общей доли Amazon. При этом Джефф Безос сможет голосовать принадлежащим ей пакетом. Джефф Безос прожил в браке с Маккензи 25 лет. У них трое родных сыновей и приемная дочь из Китая.

На 62-м году жизни скончался Марк Херд (Mark Hurd), главный coуправляющий компании Oracle. В сентябре учредитель компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) сообщил в своем заявлении, что Херд попросил у Oracle отпуск из-за некоторых проблем со здоровьем.

«Все мы вместе хорошо поработали, но я решил, что мне нужно уделить время своему здоровью, — сообщил Херд в письме, разосланном сотрудникам компании за месяц до кончины. — По моей просьбе Совет директоров предоставил мне отпуск по состоянию здоровья. Я люблю Oracle и желаю всем вам успеха во время моего отсутствия».

Торговая война США и Китая

Негативные последствия от напряженных отношений правительств США и Китая сказываются не только на непосредственных странах-участниках этого конфликта, но и на всей мировой экономике. Конфликт начал зарождаться еще в 2016 году, когда в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал торговые отношения с Китаем. Став президентом, он инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем, а также обвинил КНР в недобросовестной торговой практике. Начиная с 2018 года США ввели тарифы на ряд китайских товаров. Позже в КНР ответили встречными пошлинами на американский импорт.

Несмотря на то что стороны ведут активные переговоры, они не могут достичь согласия и отменить ранее введенные пошлины. Более того, государства продолжают вводить новые санкции. В Китае придерживаются мнения, что, вводя пошлины на импорт, США таким образом пытается воздействовать на экономический рост КНР. В январе 2019 года конгрессмены и сенаторы США представили законопроекты, направленные на запрет экспорта продуктов тех телекоммуникационных компаний Китая, которые нарушили американские санкции и законы об экспорте. Больше всего пострадала от этих действий компания Huawei. По сообщениям СМИ, торговая война уже обошлась техническим компаниям в 10 млрд. долларов. Представители компании Apple заявили о том, что новые пошлины, которые были введены администрацией Дональда Трампа, будут сдерживать экономический рост компании. Будем следить за развитием событий в новом году.