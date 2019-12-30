Samsung покажет новый способ набора текста

Компания Samsung сегодня объявила, что в рамках грядущей выставки CES 2020 она представит широкий спектр новых проектов.

Одним из наиболее интересных является SelfieType. Как утверждает компания, она создала новый способ набора текста. Система разработана в рамках проекта C-Lab Inside.

Экспериментальная виртуальная клавиатура SelfieType использует фронтальную камеру гаджета и алгоритмы искусственного интеллекта. Пользователи смогут набирать текст пальцами на виртуальной клавиатуре, не прикасаясь к экрану. Искусственный интеллект будет регистрировать положение рук и пальцев на любой поверхности, «считывая» нажатия.

На официальном сайте Samsung говорится, что SelfieType легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Samsung отмечает, что SelfieType не требует дополнительного оборудования и не использует проекцию виртуальной клавиатуры.