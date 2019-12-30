30.12.2019

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыSamsung покажет новый способ набора текста

Samsung покажет новый способ набора текста

Samsung SelfieType

Компания Samsung сегодня объявила, что в рамках грядущей выставки CES 2020 она представит широкий спектр новых проектов.

Одним из наиболее интересных является SelfieType. Как утверждает компания, она создала новый способ набора текста. Система разработана в рамках проекта C-Lab Inside.

Экспериментальная виртуальная клавиатура SelfieType использует фронтальную камеру гаджета и алгоритмы искусственного интеллекта. Пользователи смогут набирать текст пальцами на виртуальной клавиатуре, не прикасаясь к экрану. Искусственный интеллект будет регистрировать положение рук и пальцев на любой поверхности, «считывая» нажатия.

На официальном сайте Samsung говорится, что SelfieType легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Samsung отмечает, что SelfieType не требует дополнительного оборудования и не использует проекцию виртуальной клавиатуры.

ТЕГИ:
Samsung ilk sıfır çərçivəli televizor təqdim etdi
Minecraft поможет обучению детей математике
Новости по теме
Телевидение
Samsung ilk sıfır çərçivəli tele
Смартфоны
Представлен бюджетный смартфон S
Статьи
Iberia и Samsung оцифровывают ус
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!