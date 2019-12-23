Самая раздражающая функция Google Play Store теперь может быть отключена

В Google Play, начиная с сентября этого года, появилась достаточно раздражающая функция — видео-превью к играм и приложениям начали воспроизводиться автоматически при открытии магазина. Это дополнительно расходует системные ресурсы и интернет-трафик.

Теперь появилась опция отключения автовоспроизведения видео, для этого необходимо обновить Google Play до версии 17.9.17 или новее.

Найти эту опцию можно в меню «Настройки» — «Общие» — «Автоматически воспроизведение видео». Представляется три варианта: воспроизводить видео при любой сети, только при подключении к Wi-Fi или не воспроизводить совсем.

Последний пункт не только полезен тем, что избавляет пользователей от нежелательного контента, который воспроизводится автоматически, но и способен сэкономить мобильный трафик.